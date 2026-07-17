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کمترین میزان تردد در تنگه هرمز طی ۳هفته اخیر!

تردد در تنگه هرمز در ۱۶ ژوئیه به کمترین میزان خود در سه هفته اخیر کاهش یافت و تنها هشت عبور تأییدشده به ثبت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۷۵
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کمترین میزان تردد در تنگه هرمز طی ۳هفته اخیر!

تردد در تنگه هرمز در ۱۶ ژوئیه به کمترین میزان خود در سه هفته اخیر کاهش یافت.
 
به گزارش تابناک؛ مارین ترافیک نوشت: تردد در تنگه هرمز در ۱۶ ژوئیه به کمترین میزان خود در سه هفته اخیر کاهش یافت و تنها هشت عبور تأییدشده به ثبت رسید. 
 
بیشتر شناورها از مسیر ایرانی عبور کردند، در حالی که هیچ‌یک از مسیر عمانی استفاده نکردند.
 

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