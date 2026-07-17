کمترین میزان تردد در تنگه هرمز طی ۳هفته اخیر!
تردد در تنگه هرمز در ۱۶ ژوئیه به کمترین میزان خود در سه هفته اخیر کاهش یافت و تنها هشت عبور تأییدشده به ثبت رسید.
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تردد در تنگه هرمز در ۱۶ ژوئیه به کمترین میزان خود در سه هفته اخیر کاهش یافت.
به گزارش تابناک؛ مارین ترافیک نوشت: تردد در تنگه هرمز در ۱۶ ژوئیه به کمترین میزان خود در سه هفته اخیر کاهش یافت و تنها هشت عبور تأییدشده به ثبت رسید.
بیشتر شناورها از مسیر ایرانی عبور کردند، در حالی که هیچیک از مسیر عمانی استفاده نکردند.
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