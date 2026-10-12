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اصابت پرتابه به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز

سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی با تأخیر دریافت کرده که براساس آن، یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷۹
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نفتکش

به گزارش تابناک، سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد: گزارشی با تأخیر درباره اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است.

براساس این گزارش، نفتکش مذکور هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت خارج از این آبراه هدف اصابت پرتابه قرار گرفته است.

تنگه هرمز

هویت نفتکش اماراتی مشخص شد

 نفتکش اماراتی «پترو دلفین» که حامل فرآورده‌های نفتی بود توسط ۴ پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.

این نفتکش در تنگه هرمز با پرچم نیکاراگوئه تردد می‌کرد!

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تنگه هرمز نفتکش امارات پرتابه سازمان تجارت دریایی انگلیس
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