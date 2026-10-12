سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی با تأخیر دریافت کرده که براساس آن، یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته است.

اصابت پرتابه به نفتکش اماراتی در تنگه هرمز

به گزارش تابناک، سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد: گزارشی با تأخیر درباره اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز دریافت کرده است.

براساس این گزارش، نفتکش مذکور هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت خارج از این آبراه هدف اصابت پرتابه قرار گرفته است.

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نفتکش اماراتی «پترو دلفین» که حامل فرآورده‌های نفتی بود توسط ۴ پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.

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