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تهدید زلنسکی و تشدید حملات روسیه به اوکراین

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: پس از تهدید زلنسکی، حملات به اهداف نظامی و مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین و زیرساخت‌ های مرتبط با آنها تشدید خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۷۸
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روسیه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات زلنسکی مبنی بر قصد کی‌ یف جهت تشدید حملات به پالایشگاه‌ های نفت روسیه در پاسخ به حملات مسکو به تاسیسات نظامی آن ‎ها را شنیده‎ایم. حملات گسترده به کی‌یف و دیگر مناطق اوکراین دقیقاً در پاسخ به اقدامات سرکرده رژیم کی‌یف انجام می‌شود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: زلنسکی تلاش کرد با حملات تروریستی به تأسیسات غیرنظامی، انتخابات دومای دولتی را مختل کند. کی‌یف از ۱۹ تا ۲۰ سپتامبر تلاش کرد با بیش از ۱۶۰۰ پهپاد تهاجمی، حمله گسترده‌ای به اهداف غیرنظامی در مسکو انجام دهد.

بیانیه وزارت دفاع روسیه می افزاید: رژیم کی‌ یف در ژوئن امسال تلاش کرد با حملات پهپادهای تهاجمی، برگزاری مجمع بین‌ المللی اقتصادی سن‌ پترزبورگ را مختل کند. کی‌یف شب گذشته حمله‌ای تروریستی به مناطق مسکونی بلگورود انجام داد که هیچ هدف نظامی در آنها وجود ندارد؛ در این حمله تعدادی کشته شدند. پس از اظهارات زلنسکی، حملات به اهداف نظامی و مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین و زیرساخت‌ های مرتبط با آنها تشدید خواهد شد. شهروندان اوکراینی باید مسئولیت تشدید حملات روسیه را تنها متوجه رئیس رژیم کی‌یف بدانند؛ زلنسکی مسئولیت کامل این وضعیت را برعهده دارد.

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