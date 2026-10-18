اسکات بسنت در اظهاراتی تازه، هم از سیاست تحریمی ترامپ علیه مسکو دفاع کرد و هم به رئیس‌جمهور اوکراین تاخت.

واکنش بسنت به انتقادات از توافق ترامپ و پوتین

به گزارش تابناک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز در واکنش به انتقادات از توافق گازوئیلی آمریکا و روسیه ادعا کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دو شرکت بزرگ انرژی روسیه را تحریم کرد که ضربه فاجعه‌باری به صنعت انرژی روسیه وارد شد. بنابراین هیچکس در مورد تحریم‌های روسیه سختگیرتر از رئیس‌جمهور ترامپ نبوده است.

بسنت با اشاره به اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در رابطه با کاهش سرعت و اعمال محدودیت بر استارلینک توسط آمریکا، گفت: این ادعا نشان داد که زلنسکی بی‌ملاحظه است.