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واکنش بسنت به انتقادات از توافق ترامپ و پوتین

اسکات بسنت در اظهاراتی تازه، هم از سیاست تحریمی ترامپ علیه مسکو دفاع کرد و هم به رئیس‌جمهور اوکراین تاخت.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۲۴
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز در واکنش به انتقادات از توافق گازوئیلی آمریکا و روسیه ادعا کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دو شرکت بزرگ انرژی روسیه را تحریم کرد که ضربه فاجعه‌باری به صنعت انرژی روسیه وارد شد. بنابراین هیچکس در مورد تحریم‌های روسیه سختگیرتر از رئیس‌جمهور ترامپ نبوده است.

بسنت با اشاره به اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در رابطه با کاهش سرعت و اعمال محدودیت بر استارلینک توسط آمریکا، گفت: این ادعا نشان داد که زلنسکی بی‌ملاحظه است.

 

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برچسب ها
آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا روسیه تحریم اوکراین جنگ اوکراین زلنسکی
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