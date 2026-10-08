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هشدار مارکو روبیو درباره جنگ اوکراین

مارکو روبیو درباره احتمال گسترش جنگ روسیه و اوکراین به درگیری منطقه‌ای هشدار داد و تأکید کرد دستیابی به صلح مذاکره شده، مستلزم امتیازدهی متقابل مسکو و کی‌یف است.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۵۸
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مارکو روبیو

به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اظهار داشت که درگیری میان روسیه و اوکراین ممکن است به یک «درگیری منطقه‌ای بسیار خطرناک‌تر» تشدید شود.

روبیو که در پرتغال سخن می‌گفت، اظهار داشت: «این تشدید تنش می‌تواند به شکل کارزاری از اقدامات خرابکارانه در کشورهای همسایه که عضو ناتو هستند، بروز کند... یا شامل موارد دیگری باشد که به سرعت جنگ میان دو کشور را به یک درگیری منطقه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر بدل سازد.»

مارکو روبیو اظهار داشت که دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌محور برای مناقشه اوکراین، مستلزم آن است که هم کی‌یف و هم مسکو امتیازاتی بدهند.

روبیو در گفتگو با خبرنگاران در پرتغال گفت: «در یک راه‌حل مذاکره‌محور، هر یک از طرفین باید برای رسیدن به صلح، از چیزی صرف‌نظر کنند.»

وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که آمریکا آماده است تا در تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای مناقشه اوکراین، نقشی سازنده ایفا کند.

روبیو در مصاحبه‌ای با روزنامه «اکاتیمرینی» که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت: «دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک تاکنون میسر نشده است، اما ما آمادگی داریم که در صورت امکانِ ایفای نقشی سازنده، برای تحقق آن تلاش کنیم. در حال حاضر چشم‌اندازی برای دستیابی به توافق از طریق مذاکره دیده نمی‌شود، اما واشنگتن قصد دارد همچنان به دنبال فرصت‌هایی برای تحقق این امر باشد.»

وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که ایالات متحده نگران خطر تشدید تنش‌هایی است که می‌تواند وضعیت را از کنترل خارج کرده و دامنه آن را فراتر از محدوده درگیری اولیه گسترش دهد.

در ماه سپتامبر، ایالات متحده خواستار ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اول اکتبر اظهار داشت که روسیه مایل است خصومت‌ها در اوکراین هرچه سریع‌تر از طریق یک راه‌حل مسالمت‌آمیز پایان یابد. پوتین گفت که مسکو برای انجام مذاکرات آمادگی دارد، اما به نظر نمی‌رسد کی‌یف تمایلی به این کار داشته باشد.

منبع: ایسنا

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آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اوکراین روسیه اروپا جنگ اوکراین
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