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پاسخ پوتین درباره احتمال اقدام نظامی روسیه علیه اروپا

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه گفت روسیه برای اقدام نظامی علیه اروپا آماده نمی‌شود زیرا هیچ مبنایی برای چنین اقدامی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۸۴
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ولادیمیر پوتین

به گزارش تابناک، پوتین در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «بسیاری در اروپا می‌گویند که انتظار حمله از سوی فدراسیون روسیه را دارند و بنابراین خودشان باید برای اقدام نظامی و برای جنگ با روسیه آماده شوند. می‌خواهم بار دیگر تاکید کنم که ما برای هیچ اقدام نظامی علیه اروپا آماده نمی‌شویم. چنین برنامه‌ای نداریم. و مهم‌تر از همه، هیچ مبنایی برای آن وجود ندارد.»

پوتین اظهارات وزیر دفاع استونی درباره احتمال درگیری با روسیه را تحریک‌آمیز خواند و افزود که هرگونه اظهارنظر در غرب درباره تمایل ادعایی روسیه برای حمله به اروپا، کاملا بی‌معناست. وی گفت روسیه به دفاع از حقوق اتباع خود، از جمله در کشورهای حوزه بالتیک، ادامه خواهد داد اما این کار را در عرصه بین‌المللی انجام خواهد داد.

وی توضیح داد که کشورهای اروپایی با تمایل خود برای ادامه حمایت از اوکراین، در حال تشدید اوضاع هستند.

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد که کی‌یف به‌طور فعال موضوع برقراری آتش‌بس از جمله آتش‌بس در حوزه انرژی و پایان دادن به محاصره سواحل دریای سیاه را مطرح می‌کند اما همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد.

پوتین یادآور شد که اوکراین تلاش کرده بود محاصره دریایی سواحل دریای سیاه را برقرار کند و حملاتی را علیه اهداف غیرنظامی روسیه انجام داده است.

این مقام ارشد روسی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «پس از آن ما در هر نقطه شروع به پاسخ دادن کردیم و ظاهرا اقدامات تلافی‌جویانه نیروهای مسلح روسیه آن‌قدر برای دشمن حساس و ویرانگر بوده است که آنها اکنون بار دیگر به‌طور فعال موضوع آتش‌بس در چندین جبهه را مطرح می‌کنند. خودشان گفتند که این آتش‌بس در حوزه انرژی است؛ یعنی آماده‌اند دیگر پالایشگاه‌های نفت ما را هدف قرار ندهند.»

پوتین در ادامه گفت کی‌یف باید درک کند که تشدید تنش‌ها نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت و تنها وضعیت اوکراین را بدتر خواهد کرد.

وی بیان داشت: «آن‌ها باید... درک کنند که هیچ اقدام تحریک‌آمیز یا تشدید تنشی به نتیجه‌ای که آن‌ها می‌خواهند منجر نخواهد شد؛ بلکه تنها وضعیت را برای آن‌ها بدتر می‌کند.»

پوتین افزود پیشنهادهایی برای ازسرگیری مذاکرات روی میز است اما روسیه پس از اقدامات کی‌یف، همچنان با دقت درباره اینکه چه اقدامی انجام دهد، فکر خواهد کرد.

پوتین همچنین بیان داشت که روسیه از مذاکرات آمریکا و چین و تمامی توافق‌های مثبت حاصل‌شده میان پکن و واشنگتن استقبال می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که ایالات متحده و چین بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند و هرگونه توافقی که میان آن‌ها حاصل شود، بر کل اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد روسیه، تاثیر خواهد گذاشت.

با این حال ولادیمیر پوتین عنوان کرد که خود روابط روسیه و ایالات متحده اکنون تقریبا به «هیچ» تقلیل یافته است.

منبع: خبرگزاری اسپوتنیک روسیه

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