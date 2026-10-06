وام یک میلیارد دلاری روسیه روی میز ایران!
به گزارش تابناک؛ بر پایه اطلاعات به دست آمده؛ فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری به ایران نهایی شده و این منابع آماده واریز است و تنها منتظر اعلام شماره حساب از سوی ایران برای انتقال وجه است.
بنا بر این گزارش؛ خرداد ماه امسال بود که وام یک میلیارد دلاری خبری گشت و گفته شد که این وام قسط اول وام ۲۰ میلیارد دلاری است که در دیدار شهید لاریجانی و پوتین تفاهم شد و روسیه در میانه جنگ آماده پرداخت آن به ایران بود. با وجود این همچنان درباره سرفصل هزینهکرد این منابع تصمیمگیری نشده و همین اختلاف درباره نحوه هزینهکرد و تعیین محل مصرف وام باعث شده دولت تاکنون برای اعلام شماره حساب اقدام نکند.
سازمان برنامه و بودجه به دنبال استفاده از این منابع برای واردات خودرو و دریافت عوارض ورودی است، در حالی که وزارت نفت خواستار استفاده از آن برای خرید تجهیزات نفتی و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اختصاص این منابع به واردات کالاهای اساسی است.
منبع: فارس
یک میلیارد میخواد بده به ایران اونم به دلار !!!