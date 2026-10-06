وام یک میلیارد دلاری روسیه روی میز ایران!

فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری روسیه به ایران نهایی شده و این منابع آماده انتقال است، اما اختلاف دستگاه‌های دولتی بر سر محل هزینه‌کرد، اعلام شماره حساب ایران را به تأخیر انداخته است.

به گزارش تابناک؛ بر پایه اطلاعات به دست آمده؛ فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری به ایران نهایی شده و این منابع آماده واریز است و تنها منتظر اعلام شماره حساب از سوی ایران برای انتقال وجه است.

بنا بر این گزارش؛ خرداد ماه امسال بود که وام یک میلیارد دلاری خبری گشت و گفته شد که این وام قسط اول وام ۲۰ میلیارد دلاری است که در دیدار شهید لاریجانی و پوتین تفاهم شد و روسیه در میانه جنگ آماده پرداخت آن به ایران بود. با وجود این همچنان درباره سرفصل هزینه‌کرد این منابع تصمیم‌گیری نشده و همین اختلاف درباره نحوه هزینه‌کرد و تعیین محل مصرف وام باعث شده دولت تاکنون برای اعلام شماره حساب اقدام نکند.

سازمان برنامه و بودجه به دنبال استفاده از این منابع برای واردات خودرو و دریافت عوارض ورودی است، در حالی که وزارت نفت خواستار استفاده از آن برای خرید تجهیزات نفتی و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اختصاص این منابع به واردات کالاهای اساسی است.

منبع: فارس