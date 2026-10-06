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وام یک میلیارد دلاری روسیه روی میز ایران!

فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری روسیه به ایران نهایی شده و این منابع آماده انتقال است، اما اختلاف دستگاه‌های دولتی بر سر محل هزینه‌کرد، اعلام شماره حساب ایران را به تأخیر انداخته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۰۳
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1697 بازدید
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۱۱
یک میلیارد دلار وام روسیه روی میز ایران

به گزارش تابناک؛ بر پایه اطلاعات به دست آمده؛ فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری به ایران نهایی شده و این منابع آماده واریز است و تنها منتظر اعلام شماره حساب از سوی ایران برای انتقال وجه است.

بنا بر این گزارش؛ خرداد ماه امسال بود که وام یک میلیارد دلاری خبری گشت و گفته شد که این وام قسط اول وام ۲۰ میلیارد دلاری است که در دیدار شهید لاریجانی و پوتین تفاهم شد و روسیه در میانه جنگ آماده پرداخت آن به ایران بود. با وجود این همچنان درباره سرفصل هزینه‌کرد این منابع تصمیم‌گیری نشده و همین اختلاف درباره نحوه هزینه‌کرد و تعیین محل مصرف وام باعث شده دولت تاکنون برای اعلام شماره حساب اقدام نکند.

سازمان برنامه و بودجه به دنبال استفاده از این منابع برای واردات خودرو و دریافت عوارض ورودی است، در حالی که وزارت نفت خواستار استفاده از آن برای خرید تجهیزات نفتی و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اختصاص این منابع به واردات کالاهای اساسی است. 
منبع: فارس

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برچسب ها
وام یک میلیارد دلاری به ایران وام ایران روسیه شهید لاریجانی پوتین سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو واردات کالاهای اساسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
5
14
پاسخ
روسیه خودش در بدترین شرایط اقتصادی هست به خاطر تحریم و جنگ اوکراین

یک میلیارد میخواد بده به ایران اونم به دلار !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
بله،۱میده،۱۰میگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
8
11
پاسخ
از روسیه ما را خیری نیست شر نرساند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
4
10
پاسخ
از روسیه وام نگیرید شگون نداره!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
یا روسیه یا چین چند ده برابر هم پس میگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
چرا بریکس نمیده؟ ضامن کسر حقوق هم میخواد؟
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
در راستای اشتغال و مسکن اگر هزینه بشه بهترین بازخورد را خواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
امریکا یک میده نیم میگیره؟؟
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
7
پاسخ
همتی 2 میلیارد دلار را دود می‌کند بعد یک میلیارد دلار از روسیه گدائی می‌کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
با این همه درآمد دنبال وام هم هستید
کورش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
0
پاسخ
حالا اینکه معیشت و مواد کارخانجات و تولید هم مهم است ولی امروز مهم تر از نان شب بمب اتمی است تعلل نکنید باید سریع بسازیم آن هم به تعداد ممکن
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