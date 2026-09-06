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جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد

یک منبع آمریکایی اعلام کرد احتمالاً حملات روسیه علیه اوکراین در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. این در حالی است که ترامپ در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمرکیا وعده «تمام کردن جنگ ها» را داده بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۲۵
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جنگ اوکراین

به گزارش تابناک؛ یک منبع آمریکایی، درست یک روز پس از دیدار نمایندگان آمریکا با رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، به العربیه گفته که احتمالاً حملات روسیه علیه اوکراین در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. او در حالی این اظهارات را مطرح کرده که ترامپ با وعده «تمام کردن جنگ‌ها» به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید.

روز شنبه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف به عنوان فرستادگان ترامپ در مسکو با پوتین دیداری سه‌ساعته برگزار کردند. برقراری صلح و پایان دادن به جنگی چهارساله، مهم‌ترین محور این مذاکرات را تشکیل می‌داد.

این منبع آمریکایی همچنین تأکید کرده است که گفت‌و‌گو‌های انجام‌ شده بین نمایندگان آمریکا و رئیس‌جمهور روسیه، در این مرحله به تبادل بیشتر اُسرای جنگی منجر خواهد شد. گفت‌و‌گو درباره مدیریت آینده نیروگاه زاپوریژیا نیز از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو‌های نمایندگان آمریکا و روسیه بوده است.

پیش‌تر کاخ سفید نیز اعلام کرده بود که فرستادگان ترامپ در جریان دیدار خود با پوتین، درباره «برنامه‌های ماهوی» برای گام‌های بعدی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کردند. روس‌ها نیز این مذاکرات را «سازنده» توصیف کرده‌اند. به گفته منبع آمریکایی، مقدمات برگزاری دیدار‌هایی بین دونالد ترامپ و پوتین در ماه‌های آینده در حال انجام است.

با توجه به برایند گفته‌های مسئولان آمریکایی و روسی، جنگ اوکراین همچنان در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که کی‌یف با کمبود شدید رهگیر‌های پاتریوت دست و پنجه نرم می‌کند و درخواست‌هایش برای دریافت این رهگیر‌ها از آمریکا نیز به در بسته خورده است.

منبع: فارس

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برچسب ها
حملات روسیه علیه اوکراین دونالد ترامپ جنگ استیو ویتکاف
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