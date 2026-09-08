En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تماس تلفنی محرمانه پوتین و ترامپ

دستیار کرملین ضمن اشاره به «تماس محرمانه» روسای جمهور روسیه و آمریکا، گفت که این تماس «مثبت» بوده و با تمرکز بر جنگ اوکراین انجام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۲
| |
1032 بازدید
ترامپ و پوتین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه عصر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه تلفنی گفت‌وگو کردند.

بنا بر این گزارش، دستیار کرملین در ادامه با اشاره به جزئیات این تماس و با بیان اینکه این مکالمه تلفنی بین پوتین و ترامپ دقیقا یک ساعت به طول انجامیده، گفت: آنها با احترام متقابل و رفتاری دوستانه که از ویژگی‌های رهبران است، در مورد نتایج سفرهای استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ایالات متحده به مسکو و کی‌یف در روزهای ۵ و ۶ سپتامبر تبادل نظر و نتایج این سفرها را خوب ارزیابی کردند.

اوشاکوف در ادامه افزود: این گفت‌وگو بر مسائل مربوط به حل‌وفصل بحران اوکراین متمرکز بود که قابل درک است. ترامپ همچنین در مورد لزوم پایان دادن به درگیری در اوکراین صحبت کرد که چشم‌اندازهایی را برای احیای روابط با روسیه باز می‌کند و او علاقه‌مند است که در دوران ریاست جمهوری‌اش به یک پیشرفت بزرگ دست یابد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ را «سازنده، بسیار صریح بود، مثبت و محرمانه» توصیف کرد و گفت: روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردند که در تماس باشند و در صورت لزوم با یکدیگر تماس بگیرند.

وی افزود: رئیس‌جمهور پوتین از تلاش‌های ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا برای بازگرداندن کودکان روس و اوکراینی به خانواده‌هایشان قدردانی کرد.

این مقام ارشد روسی در پایان خاطرنشان کرد: یک تحلیل عینی و کامل از آنچه در حال حاضر در جریان عملیات ویژه نظامی اتفاق می‌افتد، ارائه شد و همچنین اینکه ما به‌طور کلی چگونه چشم‌اندازهای پیشرفت در میدان نبرد و دستیابی به اهداف و مقاصد تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را می‌بینیم.

انتهای پیام

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ تماس تلفنی گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین روسیه اوکراین جنگ اوکراین پایان جنگ
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام موضع تازه پس از دیدار نمایندگان ترامپ با زلنسکی
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با نخست وزیر انگلیس درباره تنگه هرمز
جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد
پوتین دستور توقف حملات به اوکراین را صادر کرد
کورسوی امید برای صلح درپی دیدار پوتین با نمایندگان ترامپ
ترامپ: پوتین می‌خواهد به جنگ اوکراین پایان دهد
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر تصادف مرگبار تریلی با یازده کشته!
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
5 ویدیو از لحظات سقوط جنگنده اف 4
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
تصاویر تازه از لحظات انهدام نفتکش‌های متخلف توسط سپاه
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۷ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۵ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۷ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۲ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ Comment)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qW0
tabnak.ir/005qW0