تماس تلفنی محرمانه پوتین و ترامپ

دستیار کرملین ضمن اشاره به «تماس محرمانه» روسای جمهور روسیه و آمریکا، گفت که این تماس «مثبت» بوده و با تمرکز بر جنگ اوکراین انجام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه عصر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه تلفنی گفت‌وگو کردند.

بنا بر این گزارش، دستیار کرملین در ادامه با اشاره به جزئیات این تماس و با بیان اینکه این مکالمه تلفنی بین پوتین و ترامپ دقیقا یک ساعت به طول انجامیده، گفت: آنها با احترام متقابل و رفتاری دوستانه که از ویژگی‌های رهبران است، در مورد نتایج سفرهای استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ایالات متحده به مسکو و کی‌یف در روزهای ۵ و ۶ سپتامبر تبادل نظر و نتایج این سفرها را خوب ارزیابی کردند.

اوشاکوف در ادامه افزود: این گفت‌وگو بر مسائل مربوط به حل‌وفصل بحران اوکراین متمرکز بود که قابل درک است. ترامپ همچنین در مورد لزوم پایان دادن به درگیری در اوکراین صحبت کرد که چشم‌اندازهایی را برای احیای روابط با روسیه باز می‌کند و او علاقه‌مند است که در دوران ریاست جمهوری‌اش به یک پیشرفت بزرگ دست یابد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ را «سازنده، بسیار صریح بود، مثبت و محرمانه» توصیف کرد و گفت: روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردند که در تماس باشند و در صورت لزوم با یکدیگر تماس بگیرند.

وی افزود: رئیس‌جمهور پوتین از تلاش‌های ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا برای بازگرداندن کودکان روس و اوکراینی به خانواده‌هایشان قدردانی کرد.

این مقام ارشد روسی در پایان خاطرنشان کرد: یک تحلیل عینی و کامل از آنچه در حال حاضر در جریان عملیات ویژه نظامی اتفاق می‌افتد، ارائه شد و همچنین اینکه ما به‌طور کلی چگونه چشم‌اندازهای پیشرفت در میدان نبرد و دستیابی به اهداف و مقاصد تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی را می‌بینیم.

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