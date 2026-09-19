روسیه نفتکش ارتش اوکراین را هدف قرار داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک نفتکش حامل سوخت و مواد روان‌کننده متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را در بندر چورنومورسک هدف قرار داده‌اند.

به گزارش تابناک، وزارت دفاع روسیه روز (شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در ادامهٔ عملیات نظامی خود، یک نفتکش حامل سوخت و مواد روان‌کننده را که برای نیروهای مسلح اوکراین در بندر چورنومورسک استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند.

در همین بیانیه، وزارت دفاع روسیه افزود که سه مرکز لجستیکی ذخیره‌سازی تجهیزات نیروهای اوکراینی نیز در مناطق اودسا و خارکوف مورد حمله قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری دربارهٔ خسارات وارده یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. مقامات اوکراینی نیز تا لحظه تنظیم این خبر به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.