En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

روسیه نفتکش ارتش اوکراین را هدف قرار داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک نفتکش حامل سوخت و مواد روان‌کننده متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را در بندر چورنومورسک هدف قرار داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۷
| |
4222 بازدید
حمله به نفتکش

به گزارش تابناک، وزارت دفاع روسیه روز (شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در ادامهٔ عملیات نظامی خود، یک نفتکش حامل سوخت و مواد روان‌کننده را که برای نیروهای مسلح اوکراین در بندر چورنومورسک استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند.

در همین بیانیه، وزارت دفاع روسیه افزود که سه مرکز لجستیکی ذخیره‌سازی تجهیزات نیروهای اوکراینی نیز در مناطق اودسا و خارکوف مورد حمله قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری دربارهٔ خسارات وارده یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. مقامات اوکراینی نیز تا لحظه تنظیم این خبر به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه اوکراین نفتکش حمله جنگ اوکراین
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیمارستان‌های آلمان به حالت آماده‌باش درآمدند
حمله موشکی اوکراین به تاسیسات الکترونیکی روسیه
حمله روسیه به کشتی های بندر اودسا در اوکراین
حمله روسیه به یک مرکز تحقیقاتی صدساله در اوکراین
حمله روسیه به انبارهای تسلیحاتی اوکراین در بندر اودسا
حمله تلافی‌جویانه‌ روسیه به تأسیسات نظامی اوکراین
حمله اوکراین به کارخانه تولید موشک در روسیه
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qvF
tabnak.ir/005qvF