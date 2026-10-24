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توصیه خانم سخنگو به زلنسکی

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به رئیس‌جمهور اوکراین توصیه کرد که او باید بیشتر به روابط با اوکراینی‌ها اهمیت دهد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۰۰
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ماریا زاخارووا

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای کوتاه عنوان کرد: ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) باید بیشتر به روابط خود با مردم اوکراین اهمیت دهد و اجازه دهد آنها با انداختن رای خود در صندوق رای نظرات‌شان را ابراز کنند.

بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر زلنسکی در مورد روابط بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: زلنسکی باید بیشتر به روابط خود با مردم اوکراین اهمیت دهد. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید به اوکراینی‌ها فرصت داده شود تا نظرات خود را مستقیما در صندوق رای بیان کنند.

دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین به دلیل قانون «حکومت نظامی» لغو شد. در تاریخ ۱۰ اکتبر، دونالد ترامپ گفت که اوکراین به یک رهبر جدید نیاز دارد. او بارها از عدم آمادگی زلنسکی برای برقراری صلح و عدم تمایل او برای توقف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه انتقاد کرده است.

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برچسب ها
روسیه اوکراین زلنسکی جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین ترامپ
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