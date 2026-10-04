نخستین پرواز ایرانی در فرودگاه نجف به زمین نشست

به گزارش تابناک به نقل از شفق نیوز، حسین المهنا معاون مدیر فرودگاه بین‌المللی نجف به ازسرگیری پروازهای ایرانی به این فرودگاه پس از وقفه بیش از یک هفته‌ای در پی اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد.

المهنا گفت که امروز اولین هواپیمای ایرانی در فرودگاه نجف به زمین نشسته است.

وی در ادامه به تداوم پذیرش پروازهای هوایی از مبدا ایران طی ساعات آتی اشاره کرد.