فراخوان برای تحصن در مقابل فرودگاه نجف

واکنش‌های منفی به تصمیم دولت عراق در توقف پروازها با ایران همچنان ادامه دارد و در این باره رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء خواهان برگزاری تحصن گسترده در مقابل فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف شد.

به گزارش تابناک، شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء در پیامی از همه مردم عراق، شیوخ عشایر و قبائل، موکب‌داران حسینی، کارمندان فرودگاه‌ها خواست موضعی مسئولیت‌پذیرانه در قبال تصمیم بستن فرودگاه‌ها به خصوص فرودگاه نجف اشرف به روی هواپیماهای ایرانی در نتیجه فشارهای ظالمانه آمریکا اتخاذ کنند.

شیخ السعیدی افزود که این تصمیم در تضاد با حاکمیت ملی عراق و اشتباهی بزرگ در تاریخ عراق مقاوم و پایدار است و منجر به پیامدهای انسانی، اقتصادی و دینی خطرناکی خواهد شد.

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وی در تبیین پیامدهای این تصمیم تصریح کرد که با این کار، مسیر بیماران و کسانی تمایل به درمان در خارج از کشور دارند، بسته خواهد شد.

رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء در ادامه اظهار داشت که با اجرای تصمیم ظالمانه مذکور، جلوی زیارت هزاران زائر امیر المومنین و ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفته خواهد شد همچین به اقتصاد داخلی، گردشگری دینی و درآمد شرکت‌ها و کارمندان این بخش آسیب وارد خواهد ساخت.

شیخ السعیدی در پایان تصریح کرد: برای ایستادن در مقابل این تصمیمات ظالمانه و بازستاندن تصمیم‌گیری ملی، ما از همه می‌خواهیم در تحصن مخالفت با این تصمیم که فردا دوشنبه در مقابل فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف برگزار خواهد شد، مشارکت فعال و گسترده‌ای داشته باشند و این حضور به مثابه وفاداری شیعیان امیر المومنین علیه السلام و دفاع از عزت و سرنوشت این ملت مظلوم است.

منبع: فارس