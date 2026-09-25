پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف

در کشور عراق موضوع پروازهای فرودگاهی کاملا بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت حمل و نقل است.

به گزارش تابناک، یک منبع عراقی با اشاره به تعلیق پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف اشرف گفت: همانطور که مدیریت فرودگاه نجف اعلام کرده بود، این نوع تصمیمات برعهده سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت حمل و نقل عراق است.

وی افزود: در این خصوص نیز علی زیدی نخست وزیر عراق به دفتر خود دستور داده بود تا ممنوعیت پروازهای ایرانی را ابلاغ کند اما این موضوع از اختیارات دفتر وی نبود.

در همین راستا زیدی به عنوان نخست وزیر عراق به وزارت حمل و نقل دستور تعلیق پروازهای ایرانی را صادر کرد تا این وزارتخانه موضوع را به فرودگاه نجف ابلاغ کند.

در کشور عراق موضوع پروازهای فرودگاهی کاملا بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت حمل و نقل است.

منتبع: تسنیم