کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در واکنش به محدودیت پروازهای ایران به عراق، از تصمیم مربوط به فرودگاه نجف انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۸| |
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به گزارش تابناک، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در واکنش به توقف پروازهای ایرانی با اشاره به جایگاه مذهبی نجف پرسیده است که آیا فرودگاه شهری که مرقد امام علی، نخستین امام شیعیان، در آن قرار دارد، باید به روی ایران بهعنوان بزرگترین کشور شیعه جهان بسته باشد.
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