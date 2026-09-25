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کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در واکنش به محدودیت پروازهای ایران به عراق، از تصمیم مربوط به فرودگاه نجف انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۸
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2596 بازدید
فرودگاه نجف

به گزارش تابناک، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف در واکنش به توقف پروازهای ایرانی با اشاره به جایگاه مذهبی نجف پرسیده است که آیا فرودگاه شهری که مرقد امام علی، نخستین امام شیعیان، در آن قرار دارد، باید به روی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور شیعه جهان بسته باشد. 

کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی

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ایران عراق نجف لغو پروازها فرودگاه نجف ایرلاین های ایرانی
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tabnak.ir/005r9I
tabnak.ir/005r9I