تظاهرات در نجف و کربلا در پی ممنوعیت پروازهای ایران
تظاهراتی طی عصر امروز دوشنبه در نزدیکی فرودگاه بینالمللی نجف اشرف و همچنین در کربلا در اعتراض به فشار آمریکا برای اعمال محاصره هوایی علیه ایران برگزار شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۲۹| |
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به گزارش تابناک، تظاهراتی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی نجف اشرف برگزار شد و شرکتکنندگان در اعتراض به تلاش برای وادار کردن عراق به اجرای دستورات آمریکا و اعمال محدودیتهای هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران، تجمع کردند.
همزمان، اهالی کربلا نیز با حضور در خیابانها، در اعتراض به نقض حاکمیت عراق از سوی آمریکا و اعمال فشار برای اجرای محاصره هوایی علیه ایران، دست به تظاهرات زدند.
منابع عراقی میگویند معترضان با سر دادن شعارهایی، مخالفت خود را با دخالت خارجی در تصمیمات حاکمیتی عراق و اعمال محدودیت علیه پروازهای ایران اعلام کردند.
منبع: ایسنا
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