En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تظاهرات در نجف و کربلا در پی ممنوعیت پروازهای ایران

تظاهراتی طی عصر امروز دوشنبه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف و همچنین در کربلا در اعتراض به فشار آمریکا برای اعمال محاصره هوایی علیه ایران برگزار شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۲۹
| |
455 بازدید
عراق نجف

به گزارش تابناک، تظاهراتی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف برگزار شد و شرکت‌کنندگان در اعتراض به تلاش برای وادار کردن عراق به اجرای دستورات آمریکا و اعمال محدودیت‌های هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران، تجمع کردند.

مطالب مرتبط
کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی
تلاش عراق برای معافیت از محدودیت‌های پروازی ایران
فراخوان برای تحصن در مقابل فرودگاه نجف
هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی

همزمان، اهالی کربلا نیز با حضور در خیابان‌ها، در اعتراض به نقض حاکمیت عراق از سوی آمریکا و اعمال فشار برای اجرای محاصره هوایی علیه ایران، دست به تظاهرات زدند.

منابع عراقی می‌گویند معترضان با سر دادن شعارهایی، مخالفت خود را با دخالت خارجی در تصمیمات حاکمیتی عراق و اعمال محدودیت علیه پروازهای ایران اعلام کردند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق نجف تظاهرات فرودگاه ایرلاین های ایرانی لغو پروازها
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر تحصن در نجف برای توقف اقدام ضدایرانی دولت عراق
ممنوعیت پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف لغو می‌شود
خسارت روزانه ۲ میلیارد دینار در پی لغو پروازهای ایران به عراق
کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی
تلاش عراق برای معافیت از محدودیت‌های پروازی ایران
فراخوان برای تحصن در مقابل فرودگاه نجف
هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی
پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف
توقف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی
توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق
پروازهای ایران-تاجیکستان هم لغو شد!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
حکم جنجالی دادگاه برای حمید رسایی!
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
نخستین مدال آسیایی تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۶ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rH3
tabnak.ir/005rH3