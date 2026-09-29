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زمان آغاز پروازهای عراق به ایران

شرکت هواپیمایی عراق اعلام کرد که پرواز‌های خود به ایران را از ماه اکتبر (۹ مهر) آینده و با نقطه آغاز فرودگاه بین‌المللی نجف از سر می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۶
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هواپیما

به گزارش تابناک، شرکت هواپیمایی عراق، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی دولتی عراق امروز سه‌شنبه اعلام کرد که پروازهای خود به ایران را در ماه اکتبر آینده آغاز می‌کند.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چارچوب تلاش مستمر دولت برای تقویت ارتباطات دوجانبه و تأمین خطوط حمل‌ونقل هوایی و با تلاش‌های پیگیر و دستور مستقیم نخست‌وزیر، علی فالح الزیدی و پیگیری میدانی دقیق وزیر حمل‌ونقل، وهب الحسنی، تلاش‌ها به موفقیت در اخذ مجوز استثنایی برای هواپیمایی عراق جهت برقراری پروازهایش به جمهوری اسلامی ایران منجر شد.»

این بیانیه افزود: «کادرهای این شرکت با سرعت در حال آماده‌سازی هواپیماها و تکمیل الزامات مربوط به سازماندهی پروازها هستند تا مقدمات آغاز پروازهای هواپیمایی عراق از و به جمهوری اسلامی در ماه اکتبر آینده(پنجشنبه نهم مهر ماه اول اکتبر است) فراهم شود، و نقطه آغاز این پروازها فرودگاه بین‌المللی نجف خواهد بود، پس از تکمیل الزامات سازمانی لازم.»

این بیانیه تصریح کرد: «این اقدام پس از توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق از ۲۳ سپتامبر صورت می‌گیرد.»

این شرکت تأکید کرد که «ازسرگیری پروازها پس از تکمیل الزامات سازمانی و فنی لازم و به‌گونه‌ای که از عملیات آن بر اساس ضوابط تعیین‌شده اطمینان حاصل شود، انجام خواهد شد.»

منبع: فارس

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عراق ایران شرکت های هواپیمایی نجف فرودگاه ایرلاین های ایرانی لغو پروازها
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