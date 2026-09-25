توقف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی
به گزارش تابناک، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در پی توقف پروازهای نجف اشرف از صبح امروز به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کرده است نمایش و فروش بلیت این مسیر برای امروز و روزهای آینده تا اطلاع ثانوی متوقف شود.
بر اساس این ابلاغ، شرکتهای هواپیمایی موظفاند وجوه بلیت پروازهای تعلیقشده را در اسرع وقت و بهطور کامل، بدون کسر جریمه، به مسافران بازگردانند.
با توجه به حضور مسافران در فرودگاههای دو کشور، از شرکتهای هواپیمایی خواسته شده برای تسهیل جابهجایی مسافران، نسبت به برنامهریزی و انجام پروازهای داخلی به فرودگاههای مرزی ایران و بالعکس اقدام کنند تا امکان ادامه سفر یا بازگشت مسافران فراهم شود.
مجوز پروازهای داخلی موردنیاز در این زمینه بلافاصله صادر خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای تخصیص اسلات فرودگاهی نیز انجام میشود.
بر این اساس، به مسافرانی که قصد سفر به عراق، بهویژه نجف اشرف، دارند توصیه میشود تا اطلاع ثانوی و اعلام رسمی رفع تعلیق پروازها، از خرید بلیت این مسیر خودداری کنند.