توقف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی

به گزارش تابناک، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در پی توقف پروازهای نجف اشرف از صبح امروز به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده است نمایش و فروش بلیت این مسیر برای امروز و روزهای آینده تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

بر اساس این ابلاغ، شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند وجوه بلیت پروازهای تعلیق‌شده را در اسرع وقت و به‌طور کامل، بدون کسر جریمه، به مسافران بازگردانند.

با توجه به حضور مسافران در فرودگاه‌های دو کشور، از شرکت‌های هواپیمایی خواسته شده برای تسهیل جابه‌جایی مسافران، نسبت به برنامه‌ریزی و انجام پروازهای داخلی به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس اقدام کنند تا امکان ادامه سفر یا بازگشت مسافران فراهم شود.

مجوز پروازهای داخلی موردنیاز در این زمینه بلافاصله صادر خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای تخصیص اسلات فرودگاهی نیز انجام می‌شود.

بر این اساس، به مسافرانی که قصد سفر به عراق، به‌ویژه نجف اشرف، دارند توصیه می‌شود تا اطلاع ثانوی و اعلام رسمی رفع تعلیق پروازها، از خرید بلیت این مسیر خودداری کنند.