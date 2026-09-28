پروازها میان ایران و نجف از سرگرفته شد
خبرگزاری رسمی عراق از آغاز مجدد پروازهای فرودگاههای ایران به فرودگاه نجف اشرف خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۵۳| |
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به گزارش تابناک، خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که پروازها میان فرودگاه نجف اشرف و فرودگاههای ایران از طریق هواپیمایی عراق از سر گرفته شد.
رویترز نیز گزارش داد که معافیت آمریکا شرایط سفر از مبدا و به مقصد ایران را از طریق هواپیمایی عراق فراهم کرده است.
پیش از این سفیر عراق در ایران گفته بود که پروازهای میان ایران و نجف اشرف طی ۲۴ ساعت آینده از سر گرفته میشود.
توقف پروازها میان ایران و عراق با واکنش تند مردم عراق و مخالفت گسترده آنها مواجه شد.
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