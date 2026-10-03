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زمان از سرگیری پروازهای ایران و عراق

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری همزمان پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران و عراق از فردا (یکشنبه ۱۲مهر ماه) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۳۳
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سازمان هواپیمایی کشوری

به گزارش تابناک، کاپیتان ابوذر شیرودی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سطح مقامات عالی دو کشور، مقرر شد پروازهای بین ایران و عراق از فردا توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از سر گرفته شود.

وی از مسافران خواست پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت و زمان انجام پرواز خود را از طریق درگاه‌های رسمی شرکت هواپیمایی مربوطه یا اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.

کاپیتان شیرودی ضمن توصیه به مسافران برای خرید بلیت نجف اشرف از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سامانه‌های معتبر فروش بلیت، از آنان خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، از قطعی بودن پرواز و زمان انجام آن اطمینان حاصل کنند.

 منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

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