آمریکا رسماً عراق را ترک کرد!

پنتاگون رسماً به عملیات نظامی «عزم راسخ» در عراق پایان داد و اعلام کرد پس از ۱۲ سال، مسئولیت تأمین امنیت کشور به نیروهای عراقی واگذار شده است.این خروج آغاز دوران تازه‌ در روابط واشنگتن و بغداد است.

به گزارش تابناک؛ پنتاگون امروز چهارشنبه اعلام کرد ائتلاف تحت امر ایالات متحده رسما به عملیات نظامی در عراق پایان داد.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون درباره پایان مأموریت نظامی ایالات متحده در عراق در بیانیه‌ای گفت: امروز، ایالات متحده و شرکای ما در ائتلاف، در راستای بیانیه مشترک سپتامبر ۲۰۲۴ میان ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا، رسماً به «عملیات عزم راسخ» در عراق پایان دادند.

براساس این بیانیه، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف آمریکایی از پایگاه هوایی اربیل، نشان‌دهنده «پایان موفقیت‌آمیز» مأموریت نظامی‌ای است که به ظن آن منجر به شکست داعش در عراق شد.

شان پارنل گفت: این نقطه عطف، بازتاب‌دهنده موفقیت کارزاری ۱۲ ساله است که داعش را به عنوان یک تهدید نظامی سازمان‌یافته در عراق و سراسر منطقه در هم شکست. این رویداد همچنین نشان‌دهنده گذار از یک مأموریت ائتلافیِ دوران جنگ به تلاشی امنیتی با رهبری عراق است که از حمایت یک رابطه امنیتی دوجانبه و متعارف‌تر برخوردار خواهد بود.

سخنگوی پنتاگون افزود: انتظار داریم که نیروهای امنیتی عراق، از جمله نیروهای پیشمرگه و سایر نیروهای امنیتی در اقلیم کردستان عراق، رهبری تلاش‌های مستمر برای تأمین امنیت عراق و سرکوب بقایای داعش را بر عهده بگیرند. وزارت جنگ ایالات متحده همچنان به ارائه آموزش‌های هدفمند و پشتیبانی اطلاعاتی به شرکای عراقی خود ادامه خواهد داد.

به گفته او، مسئولیت اصلی رسیدگی به چالش‌های امنیتی باقی‌مانده در عراق — از جمله بقایای داعش و سایر نیروهای مسلح — اکنون بر عهده دولت عراق است.

پارنل گفت: ایالات متحده همچنان به مبارزه با تروریسم متعهد است و به همکاری با عراق و شرکای خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که داعش هرگز نمی‌تواند از خاک عراق دوباره سازمان‌دهی و احیا شود. ایالات متحده از عراقی قدرتمند و دارای حاکمیت مستقل حمایت می‌کند که مرزهای خود را ایمن سازد، از مردمش محافظت کند و به عنوان پایه‌ای برای همکاری‌های عمیق‌تر تجاری، دیپلماتیک و امنیتی میان دو کشور عمل نماید.

در حالی که نیروهای نظامی آمریکا پس از دو دهه مداخله این کشور که منجر به کشته شدن صدها هزار غیرنظامی عراقی و هزاران سرباز آمریکایی شد، پایگاه‌های خود در عراق را ترک می‌کنند، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق اظهار داشت: امروز با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و حضور نیروهای آن به یک نقطه عطف مهم می‌رسیم.

منبع: ایسنا