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تصاویر خروج شبانه ارتش آمریکا از عراق
آمریکا در راستای اجرای مصوبه مجلس عراق و پس از درک میزان آسیب پذیریاش در صورت تداوم حضور در عراق در مقابل حملات محور مقاومت، در حال تخلیه آخرین تجهیزات و نیروهایش از خاک عراق است. بر اساس تصاویر ستون کشندهها و خودروهای نظامی ارتش آمریکا در حال خروج از مناطق مختلف به ویژه کردستان عراق ثبت شده و پس از خروج آمریکاییها از این مناطق، یگانهای ارتش عراق در خیابانهای استان کرکوک برای جلوگیری از ایجاد خلع امنیتی و هرگونه اقدام خرابکارانه مستقر شدهاند. در تابناک میبینید.
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برچسبها:نبض خبر خروج آمریکا از عراق ویدیو کردستان عراق ارتش آمریکا عراق جنگ عراق حمله آمریکا به عراق اشغال عراق
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