ادعای جدید پنتاگون درباره تلفات در جنگ با ایران

شان پارنل سخنگوی ارشد وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در اظهاراتی مدعی شد که از هفتم جولای (۱۶ تیر) تاکنون یکصد نظامی ارتش تروریستی ایالات متحده بر اثر حملات متعدد جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های نظامی واشنگتن در منطقه مجروح شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پارنل در گفت‌و‌گو با شبکه خبری سی‌بی‌اس ادعا کرد: اکثر این پرسنل نظامی تا حدودی دچار آسیب‌دیدگی شده بودند و بیشتر آنها به خدمت بازگشته‌اند.

وی مدعی شد: جراحات وارده به اکثر قریب به اتفاق این پرسنل نظامی، ضربات جزئی بوده است.

به گزارش ایرنا، پنتاگون پیش‌تر در تازه‌ترین به‌روزرسانی پایگاه داده تلفات خود از مجروح شدن ۱۳ پرسنل نظامی آمریکایی دیگر خبر داده بود که شامل ۱۰ نیروی ارتش و سه ملوان نیروی دریایی می‌شود.

پنتاگون اعلام کرد که با مجروح شدن این ۱۳ پرسنل نظامی، شمار نظامیان مجروح‌شده از ۴۱۴ به ۴۲۷ نظامی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۴ کشته ثبت‌شده در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و در جریان عملیات تجاوزکارانه آمریکا موسوم به «خشم حماسی»، هفت نفر در روز‌های ابتدایی جنگ و در حملات پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و عربستان سعودی کشته شده، ۶ نفر دیگر نیز در سقوط یک سوخت‌رسان در عراق به هلاکت رسیده و یک خلبان نیروی دریایی نیز در ماه جاری (جولای) در سانحه سقوط بالگرد در دریای عرب کشته شده است.

در همین حال، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام اعلام کرده است که ایران طی هفته گذشته اهداف و نیرو‌های آمریکایی در بحرین، کویت، قطر و اردن را هدف حملات خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش تروریستی آمریکا جزئیاتی درباره محل وقوع مجروح شدن پرسنل نظامی جدید آمریکایی ارائه نکرده و وزارت جنگ آمریکا نیز پاسخ به پرسش‌ها در این زمینه را به سنتکام ارجاع داده است.