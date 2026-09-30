بازی خطرناک نتانیاهو در دیدار با رئیس امارات!

یک منبع اسرائیلی به سی‌ان‌ان اعلام کرد که نتانیاهو در سفر اخیر خود به امارات، با ارائه اطلاعاتی به شیخ محمد بن زاید، مدعی شده است که برنامه هسته‌ای ایران دوباره وارد فاز پیشرفت شده است.

به گزارش تابناک؛ به ادعای برخی منابع، نتانیاهو اطلاعات جدیدی را درباره احیای برنامه هسته‌ای ایران با رهبر امارات به اشتراک گذاشت.

بنا بر این گزارش، بنیامین نتانیاهو، در جریان سفر روز یکشنبه خود به امارات متحده عربی، اطلاعات جدیدی را به شیخ محمد بن زاید، نشان داد و مدعی ازسرگیری پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شد.

از جمله اطلاعاتی که نتانیاهو ارائه کرد، جزئیاتی درباره ادعای ساخت‌وسازهای جدید در تأسیسات کوهستانی «کوه کلنگ» (Pickaxe) واقع در حدود ۱۴۰ مایلی جنوب تهران بود.

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روز یکشنبه، یک منبع اسرائیلی مطلع از این سفر به سی‌ان‌ان گفت که محور اصلی این دیدارِ از پیش اعلام‌نشده، موضوع ایران بوده است.

خبرگزاری رسمی امارات (وام) تأیید کرد که شیخ محمد و نتانیاهو دیداری در این کشور داشته‌اند؛ این نخستین باری بود که امارات به‌طور علنی سفر نتانیاهو را تأیید می‌کرد.

به گزارش «وام»، این دو شخص «درباره روابط دوجانبه میان امارات و اسرائیل و راه‌های تقویت و توسعه بیشتر آن» گفتگو کردند.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که تمرکز این دیدار بر «تقویت روابط میان دو کشور و چالش‌های منطقه‌ای» بوده است.

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این دفتر افزود که در این سفر، همسر نتانیاهو، رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، منشی نظامی و مشاور سیاسی نخست‌وزیر نیز او را همراهی می‌کردند.

دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند که یک مقام ارشد امنیتی سعودی نیز در این جلسه حضور داشته است. به گفته یکی از این منابع، در این گفتگوها همچنین به تحولات اخیر منطقه، از جمله انصارالله در یمن، آبراه حیاتی باب‌المندب در ورودی دریای سرخ و همچنین تنگه هرمز پرداخته شده است.

این منبع افزود که نتانیاهو در آن جلسه اعلام کرد ارزیابی اسرائیل این است که ایران ممکن است در هفته‌های پیش‌رو دست به حمله‌ای در منطقه بزند.

منبع: فرارو