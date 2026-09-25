وال‌استریت ژورنال گزارش داد، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، اخیراً به مقامات آمریکایی گفته است که ایالات متحده باید محاصره دریایی علیه ایران را تا زمانی که تهران به امضای توافقی جدید وادار شود، ادامه دهد.

به گزارش تابناک؛ روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در شرایطی که تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا افزایش یافته، از دولت دونالد ترامپ خواسته‌اند فشار اقتصادی بر تهران را حفظ کند و در مذاکرات، امتیازاتی که موجب کاهش تحریم‌ها یا پایان محاصره دریایی ایران شود، نپذیرد.

این موضع در حالی مطرح شده است که کشورهایی مانند قطر و عمان تلاش می‌کنند زمینه برگزاری دور جدید مذاکرات میان تهران و واشنگتن را فراهم کنند. قطر پیشنهادهایی از جمله یک وقفه هفت‌روزه در درگیری‌ها را پیگیری کرده که بر اساس آن، توقف حملات به کشتیرانی می‌تواند در ازای لغو محاصره دریایی آمریکا علیه ایران صورت گیرد.

با این حال، به گفته منابع وال‌استریت ژورنال، دولت آمریکا به قطر اعلام کرده است که ترامپ قصدی برای لغو تحریم یا محاصره دریایی ایران ندارد. یک مقام کاخ سفید نیز گفته است تحریم‌ها و محاصره دریایی، آمریکا را در موقعیت قدرتمندی در برابر ایران قرار داده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد که موضع عربستان نسبت به مذاکرات با ایران در ماه‌های اخیر تغییر کرده است. کشورهای عربی منطقه پیش‌تر برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تلاش می‌کردند و حتی آماده بررسی توافقی بودند که نقشی برای ایران در مدیریت تنگه هرمز، مسیر حیاتی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، در نظر بگیرد.

این گزارش ادعا کرد، اما حملات ایران به کشتی‌های سعودی در تنگه هرمز و حمایت تهران از تلاش‌های انصارالله یمن برای مختل کردن مسیر کشتیرانی در دریای سرخ، نگرانی‌هایی را در کشورهای خلیج فارس درباره امکان دستیابی به توافق با ایران افزایش داده است.

در مقابل، عمان و قطر معتقدند منطقه از ادامه جنگ آسیب زیادی دیده و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز و توقف حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از معدود مسیرهای عملی برای پایان دادن به درگیری‌هاست.

به نوشته این روزنامه، اختلاف بر سر نحوه پایان دادن به جنگ، در کنار تردید تهران درباره نیت واقعی واشنگتن و مخالفت ایران با برخی فرمول‌های جدید برای توافق، تلاش‌های میانجی‌گرانه برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.

منبع: فارس