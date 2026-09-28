سفر ۶ ساعته نتانیاهو به امارات

به گزارش تابناک؛ رسانه «اسرائیل هیوم» گزارش کرده که سفر دیروز نتانیاهو به امارات ۶ ساعت طول کشیده و در این سفر، رئیس موساد و رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل او را همراهی کرده‌اند.

شبکه عبری «کان ۱۱» و شبکه ۱۲ این رژیم گزارش دادند که نتانیاهو با یک هواپیمای اختصاصی به امارات سفر کرد و با «محمد بن زاید»، رئیس امارات دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنا به اعلام این رسانه‌ها، نتانیاهو صبح روز گذشته اراضی اشغالی را ترک کرده و تمام روز را در امارات گذرانده بود.این دومین سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به امارات طی یک سال اخیر به شمار می‌رود؛ دفتر نتانیاهو پیش‌تر اعلام کرده بود سفر قبلی در جریان جنگ مشترک این رژیم و آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.

در همین رابطه، آمیت سیگال، تحلیلگر شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که «محور این نشست، تهدید ایران بوده است.»

مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی پیش از این بارها به امارات سفر کرده‌ و طی ایام جنگ چهل روزه نیز سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین را در آنجا مستقر ساخته بودند.



منبع: فارس