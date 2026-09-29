واکنش وزارت امور خارجه به حضور نتانیاهو در امارات
به گزارش تابناک،، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به امارات متحده عربی را محکوم و نسبت به پیامدهای حضور این رژیم در منطقه هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: در شرایطی که منطقه غرب آسیا به دلیل تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید اشغالگری و نسلکشی در سرزمینهای اسلامی، بهویژه فلسطین و لبنان، در یکی از شکنندهترین و حساسترین برهههای تاریخی قرار دارد، حضور نخستوزیر رژیم صهیونیستی در منطقه خطرناک و هشداربرانگیز است.
وزارت امور خارجه تأکید کرده است: با توجه به دشمنی و عناد اثباتشده رژیم صهیونیستی با ایران و دیگر کشورهای منطقه و تهدیدهای مکرر این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران، همه کشورهای منطقه باید مراقب پیامدها و عواقب چنین حضوری که تهدیدکننده صلح و امنیت جمعی منطقه است، باشند.
در ادامه این بیانیه آمده است: امنیت منطقهای امری جمعی و تفکیکناپذیر است و هر تحرکی که بسترساز ورود بازیگران ناامنساز به منطقه شود، در نهایت به زیان همه کشورهای منطقه خواهد بود و به تفرقهانگیزی و تشدید ناامنی و بیثباتی در غرب آسیا منجر میشود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از حکومتهای منطقه خواسته است با درک مسئولیت خود در قبال صلح و ثبات منطقه، از فراهم کردن زمینه برای حضور مخرب رژیم صهیونیستی خودداری کنند و اجازه ندهند قلمرو کشورهای منطقه به بستری برای اقدامات بیثباتکننده علیه دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
بهترین فرصت برای راحت کردنش هستش