دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل در بیانیه‌ای رسمی تایید کرد که «نتانیاهو» و همسرش روز یکشنبه به دعوت «محمد بن زاید» به امارات سفر کردند. در عین حال «وای نت» گزارش داد که در این نشست، نمایندگانی از عربستان، اردن و مغرب حضور داشتند.

به گزارش تابناک؛ دفتر نخست وزیری رژیم صهیوینستی در بیانیه‌ای رسمی تایید کرد که بنیامین نتانیاهو و همسرش روز یکشنبه بنا به دعوت «محمد بن زاید» رئیس امارات به این کشور عربی حاشیه خلیج فارس سفر کردند.

در این بیانیه آمده است که این سفر با هدف «تقویت روابط بین دو کشور و چالش‌های منطقه‌ای» انجام شده است و به حضور رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل، رئیس موساد، دبیر نظامی نخست وزیر و مشاور سیاسی نخست وزیر رژیم اسرائیل در این دیدار اشاره شده است.

شبکه ۲۴ رژیم صهیونیستی افزود: دیدار جدید «نتانیاهو» و «محمد بن زاید» در زمانی است که اسرائیل و امارات به دنبال افزایش هماهنگی در مورد مسائل امنیتی منطقه‌ای هستند، در حالی که سایر کشورهای عربی همچنان پیامدهای تنش‌ها با ایران و تهدیدات ناشی از حوثی‌ها ( انصارالله یمن) را زیر نظر دارند.

این شبکه رژیم اسرائیل با اشاره به اینکه جزئیات جدیدی در مورد دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید، رئیس امارات در ابوظبی به دست آمده است، ادعا کرد که نمایندگانی از چندین کشور عربی منطقه از جمله عربستان، اردن و مغرب در این نشست شرکت داشتند.

بر اساس جزئیاتی که پایگاه خبری «وای نت» رژیم صهیونیستی منتشر کرده است، مذاکرات طرفین بر ایران و راه‌های مهار نفوذ نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه، با تاکید ویژه بر گروه انصارالله یمن متمرکز بود.

به نوشته وای نت، در طول این جلسه، نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده از آمادگی اسرائیل برای ارائه کمک در زمینه سامانه‌های دفاع هوایی، مشابه کمکی که در طول جنگ با ایران به امارات ارائه داد، مطلع شدند.

ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر آمادگی اسرائیل برای ارائه کمک در زمینه سامانه‌های دفاع هوایی به کشورهای شرکت کننده در این دیدار، مشابه کمکی که در طول جنگ با ایران به امارات ارائه داد، درحالی است که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، سامانه های دفاع هوایی این رژیم و کشورهای عربی منطقه به ویژه امارات در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح ایران ناتوان و آسیب پذیر بودند.

منبع: ایرنا