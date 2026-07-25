شناسایی اهداف جدیدی در خاک اسرائیل

ایران در صورت حملات جدید، به شلیک به اهداف جدیدی در داخل اسرائیل که به تازگی فهرست کرده، اقدام خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ یک منبع امنیتی ایرانی به الجزیره گفت: ایران فهرست جدیدی از اهداف در داخل اسرائیل را تهیه کرده که در صورت هرگونه حمله اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت.

این منبع گفت: اهداف جدید از نوعی خواهند بود که سال‌ها قابل تعمیر یا بازسازی نیستند و حمله به آنها «مهاجرت از اسرائیل را تسریع می‌کند».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حساسیت ایران نسبت به تأسیسات شهید علیمحمدی که در گزارش‌های انگلیسی زبان به عنوان کوه کلنگ از آن یاد می‌شود، افزایش یافته است. این سایت که در حدود ۲ کیلومتری (۱.۴ مایلی) از مجتمع هسته‌ای نطنز فاصله دارد، همچنان در دست ساخت است، اما شامل تونل‌ها و مجتمع‌هایی است که در اعماق کوه دفن شده‌اند و آن را به یکی از مستحکم‌ترین تأسیسات ایران تبدیل می‌کنند.

منابع ایرانی هشدار داده‌اند که هرگونه حمله به این مکان، حتی اگر ایالات متحده این حمله را بدون مشارکت اعلام شده اسرائیل انجام دهد، واکنشی علیه اسرائیل به دنبال خواهد داشت.

ایران اصرار دارد که این سایت برای مونتاژ سانتریفیوژ‌های پیشرفته است، در حالی که اطلاعات ایالات متحده و اسرائیل مدعی هستند ممکن است یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم مخفی در آن قرار داشته باشد.