چرا گیربکسهای دستی از خیابانهای جهان ناپدید میشوند؟
گیربکس دستی روزی نماد رانندگی واقعی بود؛ اما فناوری و تغییر سلیقه، آن را به حاشیه بردهاند.
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عصری که راننده بخشی از موتور بود
گیربکس دستی در واقع نتیجه تلاش مهندسان برای حل یکی از مشکلات بنیادی خودروهای اولیه بود. موتور احتراق داخلی نمیتوانست مانند موتور الکتریکی از دور صفر گشتاور کامل خود را ارائه کند و برای حرکت خودرو در سرعتهای مختلف به نسبتهای متفاوت انتقال نیرو نیاز داشت. خودرو باید هنگام شروع حرکت از یک نسبت سنگین استفاده میکرد و پس از افزایش سرعت، به نسبتهای سبکتر میرفت. گیربکس همین وظیفه را انجام میداد و در سادهترین شکل خود، راننده را مستقیماً مسئول انتخاب نسبت مناسب میکرد.
با پیشرفت صنعت خودرو، گیربکسهای دستی نیز پیچیدهتر شدند. تعداد دندهها افزایش یافت، سیستمهای سنکرونایزر تعویض دنده را نرمتر کردند و کلاچهای هیدرولیکی جای بسیاری از سیستمهای قدیمی را گرفتند. بعدتر گیربکسهای پنج و ششسرعته به استاندارد بسیاری از خودروها تبدیل شدند و مهندسان تلاش کردند با انتخاب دقیق ضرایب، هم شتاب مناسب و هم مصرف سوخت پایینتری ایجاد کنند. در خودروهای اسپرت، موضوع حتی جدیتر بود، زیرا نسبت دندهها میتوانست شخصیت خودرو را تغییر دهد و راننده با انتخاب زمان مناسب تعویض دنده، نقش فعالی در استخراج عملکرد موتور داشته باشد.
در دهههای پایانی قرن بیستم، گیربکس دستی هنوز در بسیاری از بازارها انتخاب اصلی بود. خودروهای شهری، سدانهای خانوادگی، وانتها و خودروهای اسپرت با گیربکس دستی عرضه میشدند و حتی خودروهای اقتصادی نیز به دلیل قیمت پایینتر و ساختار سادهتر این نوع جعبهدنده، سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشتند. اما همزمان فناوری دیگری آرامآرام در حال تغییر دادن قواعد بازی بود؛ گیربکس اتوماتیک.
گیربکس اتوماتیک در ابتدا الزاماً سریعتر یا کممصرفتر از نمونه دستی نبود. حتی در بسیاری از خودروهای قدیمی، گیربکسهای اتوماتیک به دلیل وزن بیشتر و اتلاف انرژی هیدرولیکی، مصرف سوخت بالاتری داشتند. همین مسئله باعث شد رانندگان علاقهمند به عملکرد و مصرف اقتصادی برای مدت طولانی گیربکس دستی را ترجیح دهند. اما پیشرفت فناوری این معادله را تغییر داد.
ورود کنترل الکترونیکی به گیربکسهای اتوماتیک نقطه عطف مهمی بود. دیگر تعویض دنده فقط به مجموعهای از چرخدندهها و فشار روغن وابسته نبود و واحد کنترل میتوانست سرعت خودرو، موقعیت دریچه گاز، دور موتور و شرایط رانندگی را بررسی کند و بر اساس آن نسبت مناسب را انتخاب کند. با افزایش تعداد دندهها، گیربکسها نیز توانستند موتور را در محدوده بهینهتری از دور موتور نگه دارند و فاصله عملکردی آنها با گیربکسهای دستی کمتر شد.
بعدتر گیربکسهای دوکلاچه وارد میدان شدند و ورق را بیشتر برگرداندند. در این ساختار، دو مجموعه کلاچ مسئول دندههای زوج و فرد هستند و سیستم میتواند دنده بعدی را پیشاپیش آماده نگه دارد. نتیجه، تعویض دندهای بسیار سریع است که در شرایط مناسب حتی میتواند از واکنش یک راننده حرفهای نیز سریعتر باشد. گیربکسهای دوکلاچه نشان دادند که اتوماتیک بودن الزاماً به معنای کند و بیهیجان بودن نیست.
گیربکسهای CVT نیز از مسیر دیگری وارد شدند. این جعبهدندهها به جای مجموعهای از نسبتهای ثابت، امکان تغییر پیوسته نسبت انتقال را فراهم میکنند و در خودروهای اقتصادی و هیبریدی کاربرد گستردهای پیدا کردهاند. هدف اصلی آنها نیز بیشتر کردن بهرهوری موتور و کاهش مصرف سوخت است؛ بنابراین صنعت خودرو به تدریج از جعبهدندهای که راننده باید آن را کنترل کند، به سامانهای رسید که میتواند خودش بهترین نسبت را انتخاب کند.
در همین زمان، قوانین آلایندگی نیز فشار بیشتری به خودروسازان وارد کردند. موتورهای مدرن باید با دقت بسیار بیشتری سوخت و هوا را مدیریت کنند و تولید آلایندهها را در شرایط مختلف کاهش دهند. گیربکس نیز بخشی از این معادله شد، زیرا انتخاب دنده مناسب میتواند دور موتور را پایین نگه دارد و موتور را در محدودهای کارآمدتر قرار دهد. در خودروهای جدید، ارتباط میان ECU موتور و واحد کنترل گیربکس به اندازهای گسترده شده که پیشرانه و انتقال قدرت عملاً مانند یک سامانه واحد رفتار میکنند.
در چنین شرایطی، گیربکس دستی یک مزیت تاریخی مهم خود را از دست داد. زمانی راننده میتوانست با انتخاب دنده مناسب مصرف سوخت را کنترل کند، اما گیربکسهای اتوماتیک مدرن این کار را با سرعت و دقت بسیار بیشتری انجام میدهند. آنها میتوانند در کسری از ثانیه تصمیم بگیرند که دنده را عوض کنند، دور موتور را پایین بیاورند یا برای شتابگیری یک یا چند دنده معکوس کنند.
مسئله فقط عملکرد نیست؛ راحتی نیز نقش بزرگی دارد. رانندگی در ترافیک شهری با کلاچ و تعویض مداوم دنده برای بسیاری از مردم خستهکننده است. افزایش تعداد خودروها و سنگینتر شدن ترافیک در شهرهای بزرگ باعث شده بسیاری از رانندگان حاضر باشند بخشی از کنترل مستقیم خودرو را در مقابل راحتی بیشتر کنار بگذارند. برای رانندهای که هر روز چند ساعت در ترافیک حرکت میکند، تفاوت میان فشار دادن مداوم کلاچ و قرار دادن گیربکس در حالت Drive بسیار ملموس است.
اما حذف گیربکس دستی فقط نتیجه راحتطلبی رانندگان نیست. اقتصاد تولید نیز اهمیت دارد. خودروسازان امروز باید برای بازارهای مختلف، استانداردهای آلایندگی متفاوت، سیستمهای ایمنی پیچیده و تجهیزات الکترونیکی متعدد را مدیریت کنند. تولید یک نسخه دستی و یک نسخه اتوماتیک از یک خودرو هزینه و پیچیدگی بیشتری ایجاد میکند و اگر سهم فروش نسخه دستی پایین باشد، ادامه تولید آن از نظر اقتصادی توجیه کمتری خواهد داشت.
این مسئله در خودروهای اقتصادی بیشتر دیده میشود. وقتی مشتری حاضر است برای یک گیربکس اتوماتیک هزینه بیشتری پرداخت کند و حجم فروش نسخه دستی نیز کاهش پیدا کرده باشد، خودروساز به تدریج تولید مدل دستی را کنار میگذارد. همین اتفاق باعث شده گیربکس دستی در بسیاری از بازارهای توسعهیافته به یک انتخاب تخصصیتر تبدیل شود.
با این حال، یک گروه هنوز حاضر نیستند این فناوری را کنار بگذارند؛ علاقهمندان خودروهای اسپرت و رانندگی. برای آنها گیربکس دستی فقط وسیلهای برای انتقال قدرت نیست، بلکه بخشی از تجربه رانندگی است. زمانی که راننده خودش دنده را انتخاب میکند، دور موتور را بالا میبرد و با هماهنگی کلاچ و گاز خودرو را از یک پیچ خارج میکند، بخشی از فرآیند رانندگی را مستقیماً در اختیار دارد. همین تعامل چیزی است که بسیاری از خودروهای مدرن، با وجود عملکرد بهتر، نمیتوانند دقیقاً تکرارش کنند.
خودروسازان نیز این علاقه را نادیده نگرفتهاند. بعضی از برندهای اسپرت همچنان مدلهای دستی را برای مشتریان خاص ارائه میکنند، حتی زمانی که نسخه اتوماتیک از نظر شتاب و مصرف سوخت عملکرد بهتری دارد. دلیل این کار الزاماً اقتصادی نیست؛ گاهی وجود گیربکس دستی بخشی از هویت محصول است. خودروساز میداند مشتریای که یک خودروی اسپرت دستی میخرد، الزاماً دنبال سریعترین زمان ممکن در شتاب صفر تا صد نیست؛ او ممکن است بخواهد خودش بخشی از فرآیند را انجام دهد.
در خودروهای برقی، اما شرایط کاملاً متفاوت است. موتور الکتریکی میتواند از دور بسیار پایین گشتاور قابل توجهی تولید کند و در بسیاری از کاربردها نیازی به مجموعهای از نسبتهای دنده ندارد. به همین دلیل بخش بزرگی از خودروهای برقی با انتقال قدرت تکسرعته عرضه میشوند. این موضوع یکی از مهمترین دلایل فنی است که نشان میدهد آینده خودرو احتمالاً دیگر جایی برای گیربکس دستی به معنای سنتی آن ندارد.
با این حال، نباید تصور کرد که گیربکس دستی یکشبه از بین خواهد رفت. میلیونها خودرو با این نوع انتقال قدرت همچنان در جادههای جهان حرکت میکنند و در بعضی بازارها، خودروهای دستی به دلیل قیمت پایینتر و هزینه تعمیر و نگهداری قابل مدیریت، همچنان طرفداران خود را دارند. بازار خودروهای دستدوم نیز برای مدت طولانی مجموعه بزرگی از این خودروها را در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد داد.
از طرف دیگر، گیربکس دستی در بازار خودروهای کلاسیک نیز ارزش خود را حفظ کرده است. یک خودروی اسپرت قدیمی با گیربکس دستی میتواند برای علاقهمندان جذابتر از نمونهای باشد که با گیربکس اتوماتیک عرضه شده است، زیرا بخشی از شخصیت تاریخی خودرو به همان تعامل مکانیکی میان راننده و ماشین وابسته است. به همین دلیل ممکن است ارزش فرهنگی گیربکس دستی در آینده حتی بیشتر شود؛ درست مانند بسیاری از فناوریهای قدیمی که پس از کنار رفتن از بازار انبوه، تبدیل به نماد یک دوره تاریخی شدند.
آخرین دنده و پایان یک عادت قدیمی
اما شاید گیربکس دستی به شکلی متفاوت از بسیاری از فناوریهای قدیمی از بین برود. احتمالاً روزی دیگر برای حملونقل روزمره به آن احتیاجی نخواهد بود، اما همچنان در خودروهای خاص، مدلهای اسپرت و محصولات علاقهمحور باقی خواهد ماند. همانطور که ساعت مکانیکی در برابر ساعت دیجیتال و خودروهای کلاسیک در برابر خودروهای مدرن جایگاه خود را حفظ کردند، گیربکس دستی نیز ممکن است از یک ابزار ضروری به یک انتخاب احساسی تبدیل شود.
این تغییر در واقع پایان یک فناوری نیست؛ پایان یک رابطه است. برای بیش از یک قرن، راننده و گیربکس دستی در یک همکاری مستقیم بودند. راننده تصمیم میگرفت، کلاچ را میگرفت، دنده را انتخاب میکرد و موتور پاسخ میداد. امروز بسیاری از این تصمیمها در کسری از ثانیه توسط نرمافزار گرفته میشوند و خودرو بدون آنکه راننده حتی به آنها فکر کند، بهترین نسبت انتقال قدرت را انتخاب میکند.
خودرو سریعتر، راحتتر و در بسیاری از شرایط کارآمدتر شده است، اما بخشی از دخالت انسانی در فرآیند رانندگی را نیز از دست داده است. شاید به همین دلیل باشد که هر بار یک خودروساز اعلام میکند هنوز قرار است یک مدل جدید با گیربکس دستی تولید کند، واکنش علاقهمندان بیشتر شبیه استقبال از یک اتفاق فرهنگی است تا معرفی یک قطعه مکانیکی.
گیربکس دستی احتمالاً دیگر پادشاه بازار نخواهد شد، اما بعید است به این زودیها از ذهن علاقهمندان خودرو حذف شود. چون برای نسلی از رانندگان، تعویض دنده فقط تغییر یک نسبت مکانیکی نبود؛ بخشی از خود رانندگی بود.
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