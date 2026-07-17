صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امام جمعه نجف: سرنوشت ما و ایران یکی است

«سید صدر الدین قُبانجی»، خطیب نماز جمعه نجف اشرف گفت: ما با جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ سرنوشت ما یکی است و بعد از آنها هیچ خیری در زندگی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۵۷
| |
1223 بازدید
امام جمعه نجف: سرنوشت ما و ایران یکی است

خطیب نماز جمعه نجف اشرف در حالی که سایه مداخلات خارجی بر منطقه سنگینی می‌کند، با تأکیدی صریح، همبستگی عراق و ایران را تکرار کرد و نسبت به سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا و اظهارات جریحه‌دارکننده ترامپ واکنش نشان داد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «سید صدر الدین قُبانجی» در خطبه های نماز جمعه نجف اشرف افزود: آسمان و خاک عراق نباید به عنوان مجرایی برای تجاوز به ایران یا هر کشور دیگری استفاده شود.

وی افزود: ما با جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ سرنوشت ما یکی است و بعد از آنها هیچ خیری در زندگی وجود ندارد.

خطیب نماز جمعه نجف اشرف در ادامه به سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ اشاره کرد و افزود: گشایش اقتصادی نباید به قیمت از دست دادن حاکمیت و استقلال عراق تمام شود.

قبانجی از اظهارات رئیس جمهور آمریکا در این جلسه که احساسات مردم عراق، ارزش‌های مقاومت و فداکاری‌های آنها را جریحه‌دار کرد، ابراز تاسف کرد.

امام جمعه نجف اشرف در ادامه به برخی مسائل داخلی عراق از جمله مبارزه با فساد مالی اشاره کرد و گفت: همه نسبت به افشای پرونده‌های فساد و ارقام گزاف در پرونده موسوم به «حمله سپیده دم» امیدوار هستند.

وی افزود: در این خصوص سه نکته را توصیه می‌ کنم، اول اینکه این پرونده را از سیاسی شدن دور نگه دارید؛ دوم، آن را از سوءاستفاده‌های فرقه‌ای دور کنید و سوم آن را از فشارهای داخلی و خارجی محافظت کنید.

قبانجی جان باختن تعدادی از زائران امام حسین (ع) در مسیر زیارت در یک سانحه رانندگی در بصره را به خانواده‌های آنها تسلیت گفت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سید صدر الدین قُبانجی نجف امام جمعه ایران نجف اشرف عراق
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نجف و بابل ناآرام شد؛ معترضان زخمی شدند
کشته شدن ۱۲ غیرنظامی عراقی در نجف به دست عناصر داعش
زمان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در کربلا و نجف
شهر نجف ملتهب شد
پروازهای نجف به ایران از سر گرفته شد
شیخ ابراهیم زکزاکی در بین عزاداران رهبر شهید
ناگفته‌هایی از زندگی یک مرجع تقلید
منع آمد و شد در کربلا و نجف
وزیر بهداشت با مدیرعامل سلامت عمومی نجف دیدار کرد
موسسه آمریکایی در عراق منفجر شد
ابوترابی‌فرد: ایران و العراق لایمکن الفراق
یک کشته و ده‌ها مجروح در تظاهرات نجف
کشف یک گور جمعی در شمال نجف
اخباری از تعرض مجدد به کنسولگری ایران در نجف اشرف
همه پروازهای فرودگاه نجف لغو شد
اعلام آماده‌باش کامل در نجف
انفجار در نجف یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت
عراق بازداشت روح‌الله زم در نجف اشرف را تکذیب کرد
معترضان عراقی جاده نجف را بستند
قطع پرواز شرکتهای هواپیمایی ایران به نجف و بغداد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
4 ویدیو از اصابت پهپادهای ایران به موشک‌های بالستیک آمریکا
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
تصاویر لحظه انهدام نفتکش متخلف در تنگه هرمز
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
عکس العمل جالب شماری از زنان به بمباران زیرساخت‌ها
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۲ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۸۷ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۹ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oLF
tabnak.ir/005oLF