«سید صدر الدین قُبانجی»، خطیب نماز جمعه نجف اشرف گفت: ما با جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ سرنوشت ما یکی است و بعد از آنها هیچ خیری در زندگی وجود ندارد.

امام جمعه نجف: سرنوشت ما و ایران یکی است

خطیب نماز جمعه نجف اشرف در حالی که سایه مداخلات خارجی بر منطقه سنگینی می‌کند، با تأکیدی صریح، همبستگی عراق و ایران را تکرار کرد و نسبت به سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا و اظهارات جریحه‌دارکننده ترامپ واکنش نشان داد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «سید صدر الدین قُبانجی» در خطبه های نماز جمعه نجف اشرف افزود: آسمان و خاک عراق نباید به عنوان مجرایی برای تجاوز به ایران یا هر کشور دیگری استفاده شود.

وی افزود: ما با جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ سرنوشت ما یکی است و بعد از آنها هیچ خیری در زندگی وجود ندارد.

خطیب نماز جمعه نجف اشرف در ادامه به سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ اشاره کرد و افزود: گشایش اقتصادی نباید به قیمت از دست دادن حاکمیت و استقلال عراق تمام شود.

قبانجی از اظهارات رئیس جمهور آمریکا در این جلسه که احساسات مردم عراق، ارزش‌های مقاومت و فداکاری‌های آنها را جریحه‌دار کرد، ابراز تاسف کرد.

امام جمعه نجف اشرف در ادامه به برخی مسائل داخلی عراق از جمله مبارزه با فساد مالی اشاره کرد و گفت: همه نسبت به افشای پرونده‌های فساد و ارقام گزاف در پرونده موسوم به «حمله سپیده دم» امیدوار هستند.

وی افزود: در این خصوص سه نکته را توصیه می‌ کنم، اول اینکه این پرونده را از سیاسی شدن دور نگه دارید؛ دوم، آن را از سوءاستفاده‌های فرقه‌ای دور کنید و سوم آن را از فشارهای داخلی و خارجی محافظت کنید.

قبانجی جان باختن تعدادی از زائران امام حسین (ع) در مسیر زیارت در یک سانحه رانندگی در بصره را به خانواده‌های آنها تسلیت گفت.