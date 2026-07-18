صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پرونده تابناک در حوزه انرژی (۳)؛

کشور‌ها بحران انرژی را چگونه مهار کردند؟/ نیاز فوری ایران به شورای امنیت انرژی!

دولت‌ها اتاق‌های فرماندهی انرژی تشکیل داده‌اند. از ژاپن و کره‌جنوبی تا آمریکا و اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاری انرژی از وزارتخانه‌ها خارج و به بالاترین سطح تصمیم‌گیری ملی رسیده؛ آیا ایران نیز برای عبور از ناترازی مزمن به یک «شورای امنیت انرژی» نیاز دارد؟
کد خبر: ۱۳۸۴۸۳۷
| |
3229 بازدید
|
۱۹

کشور‌ها بحران انرژی را چگونه مهار کردند؟/ تشکیل شورای عالی امنیت انرژی!

بحران انرژی در جهان فقط یک مسئله فنی نیست؛ به مسئله‌ای در سطح امنیت ملی، رقابت اقتصادی و حتی قدرت ژئوپلیتیک تبدیل شده است. 

به گزارش سرویس انرژی تابناک، جنگ اوکراین، جهش قیمت گاز، خاموشی‌های گسترده، رشد برق‌برِ هوش مصنوعی و رقابت جهانی برای جذب سرمایه در انرژی‌های نو، دولت‌ها را به این نتیجه رسانده که مدیریت انرژی را نمی‌توان میان چند وزارتخانه پراکنده رها کرد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصادهای بزرگ، ساختار حکمرانی انرژی خود را بازطراحی کرده‌اند؛ شوراهای فرابخشی، اتاق‌های فرماندهی بحران و نهادهای هماهنگ‌کننده‌ای که مأموریت آنها تنها تولید انرژی نیست، بلکه تضمین امنیت انرژی برای دهه‌های آینده است. در مقابل، ایران با وجود در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان همچنان با ناترازی برق، کمبود گاز در زمستان، خاموشی صنایع و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. آیا زمان آن نرسیده که به جای مدیریت بحران‌های فصلی، ساختار حکمرانی انرژی کشور بازتعریف شود؟

تقریباً هیچ کشوری با وفور منابع انرژی، امنیت انرژی خود را تضمین نکرده است. ژاپن بیش از ۹۰ درصد انرژی اولیه خود را وارد می‌کند، اما یکی از باثبات‌ترین شبکه‌های انرژی جهان را دارد. کره‌جنوبی فاقد ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز است، اما از صادرکنندگان بزرگ فناوری انرژی محسوب می‌شود. دانمارک از دهه ۱۹۷۰، پس از شوک نفتی، شدت مصرف انرژی خود را به‌طور پیوسته کاهش داد و امروز یکی از کارآمدترین اقتصاد‌های انرژی جهان است.

در مقابل، بسیاری از کشور‌های دارای منابع عظیم هیدروکربوری همچنان با ناترازی، اتلاف انرژی، سرمایه‌گذاری ناکافی و فشار بر بودجه عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تفاوت یک علت مشترک دارد: کشور‌های موفق، انرژی را به‌عنوان یک بازار و یک نظام حکمرانی دیدند؛ نه فقط یک کالای یارانه‌ای یا یک منبع درآمد.

اشتباهی که باید اصلاح شود!

یکی از بزرگ‌ترین سوءبرداشت‌ها در بسیاری از اقتصاد‌های وابسته به انرژی این است که حمایت از مردم، الزاماً به معنای پایین نگه داشتن قیمت انرژی است. تجربه جهانی خلاف این را نشان می‌دهد.

اندونزی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بخش عمده یارانه بنزین را اصلاح کرد، اما هم‌زمان منابع آزادشده را به توسعه حمل‌ونقل عمومی، سلامت، آموزش و پرداخت‌های نقدی هدفمند اختصاص داد. نتیجه این بود که فشار بر بودجه کاهش یافت و سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها افزایش پیدا کرد.

مصر از سال ۲۰۱۴ اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را آغاز کرد و در کنار آن، برنامه‌های حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر را گسترش داد. این اصلاحات، اگرچه بدون هزینه اجتماعی نبود، اما زمینه را برای کاهش کسری بودجه و جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی فراهم کرد. پیام تجربه این کشور‌ها روشن است: آنچه باید یارانه بگیرد، «خانوار کم‌درآمد» است، نه «هر واحد انرژی مصرف‌شده».

کشور‌ها بحران انرژی را چگونه مهار کردند؟/ تشکیل شورای عالی امنیت انرژی!

یک میدان گازی جدید!

در ادبیات آژانس بین‌المللی انرژی، بهره‌وری انرژی با عنوان «اولین سوخت» شناخته می‌شود. دلیل آن ساده است؛ صرفه‌جویی پایدار، اغلب ارزان‌تر از توسعه ظرفیت تولید است. بر اساس گزارش‌ها هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی در بسیاری از بخش‌ها چند برابر بازده اقتصادی ایجاد می‌کند؛ زیرا علاوه بر کاهش مصرف، هزینه سرمایه‌گذاری در تولید، انتقال و توزیع را نیز کاهش می‌دهد.

برای ایران این به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در عایق‌کاری ساختمان‌ها، نوسازی موتورخانه‌ها، بهینه‌سازی تجهیزات صنعتی و توسعه کنتور‌های هوشمند می‌تواند ارزشی معادل توسعه بخشی از ظرفیت تولید گاز یا برق داشته باشد. آموری لوینز بنیان‌گذار مؤسسه راکی مانتین و از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان بهره‌وری انرژی جمله‌ای دارد که امروز به یکی از اصول سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است: «ارزان‌ترین نیروگاه، نیروگاهی است که هرگز مجبور به ساخت آن نمی‌شوید.» این جمله خلاصه چهار دهه تجربه اقتصاد‌های پیشرفته در مدیریت انرژی است.

انرژی دیجیتالی، نه فقط فیزیکی

در بسیاری از کشورها تحول بزرگ انرژی با داده‌ها آغاز شد. ایتالیا نخستین کشوری بود که تقریباً تمام مشترکان برق خود را به کنتور‌های هوشمند مجهز کرد. امروز این زیرساخت به اپراتور‌های شبکه اجازه می‌دهد الگوی مصرف را به‌صورت لحظه‌ای تحلیل کنند، تعرفه‌های زمانی اعمال کنند و اوج بار را بدون سرمایه‌گذاری سنگین در ظرفیت جدید مدیریت کنند. در آمریکا، بازار Demand Response باعث شده کاهش مصرف برق به یک خدمت اقتصادی قابل خریدوفروش تبدیل شود. صنایع در ساعات اوج بار، مصرف خود را کاهش می‌دهند و در ازای آن، درآمد دریافت می‌کنند. برای ایران نیز دیجیتالی‌سازی شبکه، صرفاً یک پروژه فناوری نیست بلکه ابزاری برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری شبکه است.

لزوم اصلاح همزمان قیمت و بازار

اصلاح قیمت انرژی، بدون اصلاح ساختار بازار، معمولاً به نتایج پایدار منجر نمی‌شود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مطالعات متعدد تأکید کرده‌اند که اصلاح قیمت‌ها باید هم‌زمان با افزایش شفافیت، رقابت، توسعه بازار‌های انرژی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود محیط سرمایه‌گذاری انجام شود. در غیر این صورت، اصلاح قیمت، صرفاً به انتقال هزینه‌ها منجر خواهد شد؛ نه به افزایش بهره‌وری.

کشور‌ها بحران انرژی را چگونه مهار کردند؟/ تشکیل شورای عالی امنیت انرژی!

تشکیل فوری شورای امنیت انرژی

یکی از خلأ‌های مهم در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه نبود نهادی است که بتواند سیاست‌های نفت، گاز، برق، صنعت، محیط‌ زیست، آب و اقتصاد را به‌صورت یکپارچه هماهنگ کند. کره‌جنوبی، ژاپن و برخی کشور‌های اروپایی یک شورا‌ یا نهاد‌ فرابخشی دارند که تصمیم‌های کلیدی انرژی را با نگاه بلندمدت و بر اساس داده‌های مشترک اتخاذ می‌کنند. 

ضروری به نظر می‌رسد که در ایران در کنار شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت انرژی با حضور وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و بخش خصوصی تشکیل شود تا بتواند شکاف‌های نهادی را کاهش داده و تصمیم‌ها را از حالت واکنشی به راهبردی تبدیل کند.

سند امنیت انرژی ایران چه شد؟

اگرچه سال گذشته اعلام شده که «سند امنیت انرژی ایران» تدوین و شاخص‌های آن مشخص شده اما به جز خبری در رسانه‌ها چیز خاصی از این سند به عنوان خروجی خارج نشده است. اگر چنین سندی تصویب شده پس لازم است اقداماتی که از سال گذشته تاکنون برای اجرایی شدن این سند انجام شده رسانه‌ای شود تا رسانه ها ضمن نقد و بررسی عملکردی آن راهکارهایی را ارائه کنند.

به هر حال اگر قرار باشد تنها یک درس از تجربه جهانی گرفته شود، آن درس این است که هیچ کشوری با تولید بیشتر به‌تنهایی از بحران انرژی عبور نکرده است. کشور‌های موفق پیش از آن‌که نیروگاه بسازند، نهاد ساختند؛ پیش از آن‌که میدان گازی توسعه دهند، قواعد بازی را اصلاح کردند و پیش از آن‌که مصرف را محدود کنند، انگیزه‌های اقتصادی را تغییر دادند.

سازمان بهره‌وری هسته اولیه شورا

سازمان بهره‌وری انرژی می‌تواند هسته اولیه یا بستر ایجاد ساختار شورای امنیت انرژی باشد چراکه بحران انرژی به حکمرانی منسجم نیاز دارد. هر چند نهادهایی مانند سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) و سایر دستگاه‌های تخصصی در حوزه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی فعالیت می‌کنند اما پراکندگی مسئولیت‌ها و محدود بودن اختیارات آنها باعث شده تصمیم‌های کلان انرژی همچنان میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شود و هماهنگی لازم برای سیاست‌گذاری بلندمدت شکل نگیرد.

به جای ایجاد یک نهاد جدید و افزودن بر پیچیدگی ساختار اداری می‌توان با بازتعریف مأموریت، جایگاه حقوقی و اختیارات سازمان بهره‌وری انرژی و ارتقای آن به «شورای عالی امنیت انرژی» زیر نظر عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری کشور گامی اساسی در اصلاح حکمرانی انرژی برداشت. چنین شورایی نباید صرفاً بر بهره‌وری انرژی تمرکز داشته باشد بلکه باید مسئول طراحی و هماهنگی سیاست‌های راهبردی در کل زنجیره انرژی، از تولید و صادرات نفت و گاز تا امنیت شبکه برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف، فناوری‌های نو، هوش مصنوعی، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و حتی امنیت سایبری بخش انرژی باشد.

این شورا می‌تواند با حضور رؤسای وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، اقتصاد، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و نمایندگان بخش خصوصی و مراکز پژوهشی به مرجع نهایی هماهنگی سیاست‌های انرژی تبدیل شود؛ نهادی که تصمیم‌های آن برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا باشد و از تغییرات مکرر مدیریتی و تصمیم‌های مقطعی تأثیر نپذیرد.

مأموریت‌های شورا

تدوین سند امنیت انرژی ایران تا افق ۲۰۵۰ با سناریوهای مختلف جهانی

هماهنگی میان سیاست‌های نفت، گاز، برق، آب، حمل‌ونقل و صنعت

پایش مستمر شاخص‌های امنیت انرژی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای افزایش شفافیت

طراحی برنامه‌های ملی مدیریت تقاضا و ارتقای بهره‌وری با اهداف کمی و قابل ارزیابی

ارزیابی اثر تصمیم‌های اقتصادی، ارزی و صنعتی بر تراز انرژی کشور پیش از اجرا

هدایت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های راهبردی با نگاه یکپارچه و بلندمدت

تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که از بحران‌های انرژی عبور کرده‌اند، ظرفیت تصمیم‌گیری خود را اصلاح کرده‌اند. شاید مهم‌ترین اصلاح مورد نیاز ایران نیز نه در اعماق میدان‌های نفت و گاز بلکه در ساختار حکمرانی انرژی باشد؛ جایی‌که امروز بیش از هر زمان دیگری به یک فرماندهی واحد، داده‌محور، فرابخشی و آینده‌نگر نیاز دارد. شاید زمان آن رسیده که ایران به‌جای اداره نفت، گاز و برق در جزایر مدیریتی جداگانه، امنیت انرژی را به‌عنوان یک مسئله ملی تعریف کند؛ مسئله‌ای که حل آن نه با یک وزارتخانه بلکه با یک نظام حکمرانی یکپارچه امکان‌پذیر است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار انرژی انرژی نفت گاز نفت خام آژانس بین المللی انرژی بازار جهانی نفت بازار جهانی گاز بازار جهانی انرژی تنگه هرمز خلیج فارس استخراج نفت قیمت جهانی نفت
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از بحران مدیریتی تا معماری حکمرانی انرژی
پشت‌پرده ریزش ناگهانی قیمت نفت/ شوک روانی یا شروع ارزانی؟!
آمریکای لاتین؛ بازیگر جدید انرژی در سایه بحران جهانی نفت خلیج‌فارس
چالش‌های صنعت انرژی ایران در پساتوافق!
نفت گران شود چه اتفاقاتی می‌افتد؟/ تغییر بازی در نقشه جهانی!
غول‌های نفتی روی چه قیمتی شرط بسته‌اند؟
از وین تا وال‌استریت؛ فرمان بازار نفت در دستان کیست؟!
جنگ جهانی بر سر منابع گازی/ برندگان و بازندگان بازار انرژی جهان؟!
سناریو‌های بازار جهانی گاز تا ۲۰۴۰
پایان سلطه نفت بر مرکز اقتصاد جهان!/ بازار انرژی زیر و رو می‌شود!
تکذیب جدول خاموشی تهران
علت قطعی برق؛ حمله آمریکا به تاسیسات انرژی
ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شد
صنعت انرژی در دنیا؛ بازار‌ جهانی انرژی چگونه مهندسی می‌شود!
بارش‌های تابستانه در راه این استا‌ن‌ها
ادعاها و تهدیدهای جدید ترامپ علیه ایران
قیمت طلای سیاه اعلام شد
قیمت بنزین در آمریکا گران‌تر می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
16
پاسخ
متاسفانه برخی که مسولیت دارند دلشون بحال مملکت و جوانان نمیسوزد فقط بفکر پر کردن جیب خودشون هستند
وگرنه قول میدم این مملکت طی ۴ سال از این مشکل براحتی عبور خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
17
پاسخ
وقتی مسولین خیلی راحت برق خانه ها را قطع میکنند

در حالیکه در طول روز در آفتابی ترین کشور جهان؛ در ادارات لامپ روشن میکنند

هیچ مشکلی حل نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
17
پاسخ
ادارات و بانک‌ها الان اگه بری از سرما یخ میکنی
صدهزار لامپ هم روشن کردند
چرا برای ادارات سقف مصرف در نظر نمیگیرید؟؟؟

بیشتر از حد مصرف کردند بلافاصله و بصورت اتومات و برخط میتوان راحت برقشان را قطع کرد

کسی بفکر مردم نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مناطق ییلاقی مشهدحتی یک ساعت هم برقشان قطع نمیشود
همه با هم برابرند بعضی ها برابرتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
16
پاسخ
وقتی سراغ راحت ترین راه حل؛ یعنی قطع برق مردم میروید
انتظار حل مشکلات را نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
21
4
پاسخ
بابا دم دولت رییسی گرم
برق خانه مردم را قطع نمیکرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مشکلی نبود اگر بجاش برق صنایع قطع می شد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
قطع کرون برق صنایع که برای کشور ضررش بیشتر هست ، دوستان روزی ۶ ساعت برق کارخانجات را قطع می کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
7
پاسخ
تولید شغل و حقوق نجومی دیگه کافیه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
10
پاسخ
چرا وزیران نالایق را برکنار نمیکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
8
پاسخ
با پنل خورشیدی میشد مشکل حل کرد ولی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بنظرت چند تا نیروگاه پنلی در دنیا وجود داره !؟

پنل فقط برای مناطق دور افتاده و چند تا خانه روستایی کار راه اندازه نه نیروگاه شهری و یا کشوری !!!!!!!!

بحث قیمت ها هم به کنار که اصلا عاقلانه نیستند !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
الان چرا باید ویلاهای در فاصله ی ۵۰ کیلومتری از طرقبه مشهد برق شهری داشته باشد؟ ؟؟

چرا همین الان که برق مناطق شهری را قطع میکنید رستوران های منطقه ی طرقبه مشهد که بالغ بر ۵۰۰ رستوران است حتی یک ساعت برقشان قطع نمیشود؟؟؟

همین قطعی برق هم برای همه نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
1
پاسخ
متاسفانه در ادارات چون از جیب دولت داره پول انرژی پرداخت میشه مصرف مدیریت نمیشه
بهتره دولت اداره های پر مصرف رو مجبور کنه از امتیازاتی نظیر عیدی و فوق العاده خود کارمندان هزینه انرژی پرداخت بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
2
پاسخ
توی ایران بالای 80 تا شورای عالی داریم. آیا خروجیشون مثبت بوده!؟ جواب مشکلات کشور معلومه. نیاز به مدیر و پرسنل دانا و اراده و همکاری مردمه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
ادارات هرمزگان برای فردا هم ۵۰ درصدی شدند
اینفوتابناک |الگوی پیشرفت برپایه توان ملی
واکنش به خوشحالی مقامات آمریکایی در انهدام زیرساخت‌ها
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار
انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
کشاورز گندم را انبار کرده تا مطالبات معوقشان را از دولت بگیرند / نانوایان برای بقا قیمت نان را بالا بردند !
ظریف خطاب به ترامپ: تاریخ بخوان
چین برنده جنگ روزهای اخیر ایران و آمریکا!
خلاصه سیاست ترامپ در قبال ایران در یک عکس!
دولت به دنبال تأمین منابع لازم برای آغاز بازسازی است
تردد غیر‌ضروری در جاده‌های هرمزگان ممنوع!
بقائی: در برابر تجاوز آمریکا چاره‌ای جز جنگیدن نداریم
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازبان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oG5
tabnak.ir/005oG5