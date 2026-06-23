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امضای رسمی ترامپ پای نام خلیج فارس

وقتی سال گذشته ترامپ زمزمه تغییر نام خلیج فارس را مطرح کرد، ایرانیان با هر گرایشی یک‌صدا از هویت سرزمینی خود دفاع کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۸۰
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4760 بازدید
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۳
امضای رسمی ترامپ پای نام خلیج فارس

محمد گلزاری؛ دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در پستی نوشته است: وقتی سال گذشته ترامپ زمزمه تغییر نام خلیج فارس را مطرح کرد، ایرانیان با هر گرایشی یک‌صدا از هویت سرزمینی خود دفاع کردند.

حالا رئیس‌جمهور آمریکا در یک سند رسمی بین‌المللی عبارت «Persian Gulf» را امضا کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
13
21
پاسخ
ترکیب دیپلماسی با میدان و اقدام نظامی یعنی این
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
8
18
پاسخ
به این میگن اقتدار
بنده خدا اصل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
12
پاسخ
ایرانی یعنی باهوش . بموقع زدید توی خال. دمتان گرم
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