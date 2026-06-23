امضای رسمی ترامپ پای نام خلیج فارس
وقتی سال گذشته ترامپ زمزمه تغییر نام خلیج فارس را مطرح کرد، ایرانیان با هر گرایشی یکصدا از هویت سرزمینی خود دفاع کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۸۰| |
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محمد گلزاری؛ دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در پستی نوشته است: وقتی سال گذشته ترامپ زمزمه تغییر نام خلیج فارس را مطرح کرد، ایرانیان با هر گرایشی یکصدا از هویت سرزمینی خود دفاع کردند.
حالا رئیسجمهور آمریکا در یک سند رسمی بینالمللی عبارت «Persian Gulf» را امضا کرده است.
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