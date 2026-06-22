فوری/ رفع تحریم های نفت و پتروشیمی ایران
به گزارش تابناک، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده است که به ایران اجازه میدهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خود را به فروش برساند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران میشود. این مجوز تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت. بر اساس اعلام واشنگتن واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران به ایالات متحده نیز در چارچوب این مجوز مجاز است.
طبق بند ده از تفاهمنامه ایران و آمریکا، آمریکا متعهد میشود بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان خاتمه تحریمها، اسقاطیههای وزارت خزانهداری را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها، و تمامی خدمات مرتبط شامل تراکنشهای بانکی، بیمهها، حمل و نقل و ... صادر کند.