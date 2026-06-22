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وقتی قانون اجرایی می‌شود

پایان مدیرعاملی «باروتکوب» در شرکت پگاه/ اسامی مدیرانی که در لیست برکناری هستند

پرونده حضور عبدالامیر باروتکوب در رأس شرکت صنایع شیر ایران پس از ماه‌ها هشدارهای نظارتی، اکنون وارد مرحله تعیین تکلیف شده است؛ مدیری که با وجود بازخرید بودن، همچنان در جایگاه مدیریتی پگاه حضور داشت و حالا با ورود نهادهای نظارتی، پایان فعالیت او در این سمت در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۹۸
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17663 بازدید
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۴۹

پایان مدیرعاملی «باروتکوب» در شرکت پگاه/ اسامی مدیرانی که در لیست برکناری هستند

با تشدید نظارت‌ها بر انتصابات در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرونده مدیرانی که گفته می‌شود برخلاف ضوابط قانونی در سمت‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند به تغییراتی در سطح مدیریت برخی شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه منجر شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تعدادی از پرونده‌های مرتبط با این انتصابات به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است. هم‌زمان سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده در بررسی‌های خود ۷۶ مدیر متخلف را در صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به شستا شناسایی کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد موضوع تنها به چند انتصاب محدود خلاصه نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

گفته می‌شود محور اصلی این پرونده‌ها، عدم رعایت «دستورالعمل احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های دولتی و وابسته به صندوق‌ها» است؛ دستورالعملی که صراحتاً به‌کارگیری مدیران بازنشسته یا بازخریدی و همچنین افراد فاقد سوابق مدیریتی لازم را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس همین مقررات، در صورت اثبات تخلف، مدیران متخلف می‌توانند با مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمت مواجه شوند.

در همین چارچوب، برخی منابع از پایان فعالیت عبدالامیر باروتکوب در سمت مدیرعاملی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) خبر می‌دهند و می‌گویند روند معرفی جانشین او آغاز شده است.

نام باروتکوب پیش از این نیز در گزارش‌های انتقادی مطرح شده بود. «تابناک» در ماه‌های گذشته بارها به ابهام‌های قانونی درباره حضور او در رأس این شرکت پرداخته بود. از جمله در گزارش ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ با عنوان «مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری» به حکم قطعی این دیوان اشاره شد که بر اساس آن عبدالامیر باروتکوب، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران، به شش ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؛ حکمی که لازم‌الاجرا اعلام شده و عدم اجرای آن می‌توانست تبعات حقوقی برای مسئولان ذی‌ربط داشته باشد.

در ادامه این پیگیری‌ها، «تابناک» در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در گزارشی با عنوان «باروتکوب بازنشسته در رأس مدیرعاملی پگاه» این پرسش را مطرح کرد که چرا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این مورد اجرا نشده است.

چند روز بعد، در دوم خرداد ۱۴۰۵، گزارش دیگری با عنوان «هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه» منتشر شد. در این گزارش به نامه رسمی حسابرس دیوان محاسبات خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده بود؛ نامه‌ای که در آن تصریح شده بود انتصاب باروتکوب به عضویت هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران با ایراد قانونی مواجه است.

بر اساس مستندات ذکرشده در این نامه، باروتکوب در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ از شرکت صنایع شیر ایران بازخرید شده بود، اما با وجود این وضعیت استخدامی، حکم عضویت او در هیئت‌مدیره صادر شده است. دیوان محاسبات با استناد به رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که اشتغال مجدد افراد بازخریدشده در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ممنوع است. همچنین با توجه به ماهیت دولتی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌های تابعه آن نیز مشمول این محدودیت‌ها محسوب می‌شوند و از این منظر انتصاب مذکور فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است.

علاوه بر این، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز گزارشی با عنوان «امتیاز ویژه عارف و میدری برای شرکت پگاه» منتشر شد که در آن نسبت به نبود شفافیت در مصوبه‌ای که اختیارات خاصی به این شرکت داده بود انتقاد شد. طبق آن مصوبه، شرکت صنایع شیر ایران مجاز شده بود برخی محصولات کشاورزی فسادپذیر را بدون برگزاری مناقصه خریداری کند؛ موضوعی که از نگاه منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز کاهش شفافیت در معاملات شود.

مجموع این گزارش‌ها که با استناد به پیگیری‌های قانونی حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات منتشر شده بود، نشان می‌داد مسئله مدیرعاملی در شرکت پگاه تنها یک اختلاف اداری ساده نیست و ابعاد حقوقی و نظارتی قابل توجهی دارد.

در همین حال، هم‌زمان با ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی، گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین تکلیف سایر مدیرانی که نامشان در گزارش‌های نظارتی مطرح شده افزایش یافته است. طبق نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، یکی از شرایط عمومی احراز صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی این است که فرد بازنشسته یا بازخرید نباشد. این شرط نه‌تنها مدیران عامل، بلکه نمایندگان سهامداران در هیئت‌مدیره شرکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

در همین راستا، روز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا در نامه‌ای خطاب به عبدالامیر باروتکوب، پایان نمایندگی او در هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران را اعلام کرد.

پایان مدیرعاملی «باروتکوب» در شرکت پگاه/ اسامی مدیرانی که در لیست برکناری هستند

با این حال، برخی منابع معتقدند آزمون اصلی اجرای قانون در برخورد یکسان با همه موارد مشابه است. در میان نام‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شوند از احمد بذلی (مدیرعامل سرمایه‌گذاری آتیه صبا)، جواد نجم‌الدین (مدیرعامل بازنشسته ایرانول)، مهدی کامیار (عضو موظف هیئت‌مدیره ایرانول)، روح‌الله شهیدی‌پور (مدیرعامل تاپیکو)، علی پناهی (مدیرعامل صبا انرژی) و رجب‌پور (مدیرعامل مؤسسه راهبری صبا صندوق بازنشستگی) نیز یاد می‌شود.

به همین دلیل انتظار می‌رود دیوان محاسبات، دادستان این دیوان و سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بررسی‌ها، اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون را پیگیری کنند؛ چرا که هرگونه برخورد گزینشی با این پرونده‌ها می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای نظارتی منجر شود.

در این میان گفته می‌شود ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به استعلام‌های صورت‌گرفته بر ضرورت اجرای کامل قانون و رعایت ضوابط احراز صلاحیت مدیران تأکید کرده است؛ موضوعی که می‌تواند آزمونی جدی برای اجرای یکسان قانون در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت کار باشد.

 

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شرکت صنایع شیر ایران عبدالامیر باروتکوب شرکت پگاه شستا بازنشستگی منع به کارگیری بازنشستگان وزارت کار دیوان محاسبات سازمان بازرسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
31
پاسخ
اول وزیر صمت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اونم برکنار میشه تا چند وقت دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تا میدری هست امیدی به اصلاح در وزارت کار نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
در اولین اقدام حقوق بازنشستگان تعدیل و اصلاح شود
در دومین و مهمترین اقدام کل بازنشستگان از مناصب برکنار تا جا برای جوانان باز شود تا هم درآمدی داشته باشند و هم ازدواجها رونق بگیرد. چه قانونی میگه یکنفر از بیش از چند جا حقوق های کلان بگیرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
43
پاسخ
حاجی دوو ماه دیگه مدیر باشه چربی خون میگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بالاخره فرصت میکنه به سلامتیش برسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
همین الآن که چربی خون رو داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
از فردا لاغر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
37
پاسخ
برکناریهای بیشماری در پیش است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
همه مدیران رانتی و سفارشی و بازنشسته باید به قید فوریت برکنار بشن. باید به جوانان با انگیزه و پاک دست میدان داد تا کشور مسیر توسعه پیدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
7
پاسخ
مهدی کامیار رو وردارن ، جواب پدرشو کی میخاد بده؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
اگه دستورالعمل انتصاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای صندوق ها بر اساس مصوبه دولت انجام بشه و نهادهای نظارتی درست نظارت کنند عملا شایسته سالاری میشه و مدیران اسانسوری پیاده می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
31
پاسخ
بیایید سوت بزنیم مدیران غیر حرفه ای را معرفی کنیم سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را زیر سوال ببریم که چگونه اعتمادمان را خدشه دار کرده اند. دولت خانه تکانی اساسی نیاز دارد در غیر اینصورت دوام نخواهد آورد.
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
آقای محمد صادق قایم پناه برادر بازنشسته استانداری کرمانشاه عضو غیر موظف شرکت بورسی شدوص رو فراموش نکنید
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
46
پاسخ
یکسری مدیران بی لیاقت و بیسواد و رانتخوار که بدونه هیچگونه تجربه به این پست ها رسیدن.
احمدرضارهنورد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
36
11
پاسخ
سلام.اینجانب با مذاکره مخالف هستم چون امریکا قابل اعتماد نبوده ونخواهد بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
باشه ممنون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
خدا شفات بده زودتر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
خب بعد چکار کنیم ویتنام هم با امریکا بعد از اون همه جنگ مذاکره کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
29
پاسخ
خط کش دکمه دوم یقه اش هم داره از جا کنده می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
:))
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
لطفاً توهین نکنید ایشان پدر شیر ایران هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
پدر شیر؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
40
پاسخ
بعضی افراد تصور میکنند مدیر بودن ارث پدری انهاست !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تصور نمی کنند باور دارند که از همه تواناترن و منافع مادی و پول فقط ارث پدری اونهاست
ناشناس
|
France
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
30
پاسخ
مدیران باندی بدون استثنا باید برکنار شوند .
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