حمله مرگبار آمریکا به یک شناور+ شمار کشتهها
به گزارش فرماندهی جنوبی ایالات متحده، در ۲۱ ژوئن و به دستور ژنرال فرانسیس ال. داناون، فرمانده این نهاد، کارگروه مشترک «نیزه جنوبی» یک حمله تهاجمی مرگبار را علیه شناوری که به گفته واشنگتن در اختیار «سازمانهای تروریستی تعیینشده» قرار داشت، انجام داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس ادعای این فرماندهی، اطلاعات تأیید کرده که شناور در حال عبور از مسیرهایی در کارائیب بود که از آنها به عنوان «مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر» یاد شده است. به گفتهٔ مقامهای آمریکایی، این شناور به «عملیات قاچاق مواد مخدر» اشتغال داشته است.
در جریان این حمله، دو سرنشین مرد که آمریکا آنان را «قاچاقچی-تروریست» میخواند، کشته شدند و شش مرد دیگر نجات یافتند.
فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرد که پس از این درگیری، بیدرنگ به گارد ساحلی ایالات متحده اطلاع داده شده تا سامانهٔ جستجو و نجات را برای بازماندگان فعال کند. همچنین به گفته این فرماندهی، در این عملیات به هیچیک از نیروهای نظامی آمریکا آسیبی نرسیده است.
واشنگتن همواره از برچسب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانهای برای انجام عملیاتهای نظامی مستقیم در آبهای آزاد استفاده میکند و هدف قرار دادن قایقهای صیادی یا ترانزیتی بومیان منطقه در سالهای اخیر به الگویی تکرارشونده بدل شده است.