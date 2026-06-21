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بازی جدید ترامپ در تنگه هرمز!

در دوره آتش‌بس به مدت ۶۰ روز، هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان این دوره ۶۰ روزه نیز هیچ عوارضی اعمال نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۴۱
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3781 بازدید
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بازی جدید ترامپ در تنگه هرمز!

ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشته است: در دوره آتش‌بس به مدت ۶۰ روز، هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان این دوره ۶۰ روزه نیز هیچ عوارضی اعمال نخواهد شد؛ مگر اینکه توسط ایالات متحده آمریکا و به منظور خدمات ارائه شده به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده تحمیل شود، در صورتی که توافق انجام نشود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
14
پاسخ
این بشر فقط با مرگ ساکت میشه . میزون نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
6
پاسخ
ایران هم همین رو گفته یعنی عوارض نمیگیره قراره هزینه ای بابت خدمات تامین امنیت پرداخت بشه و اسمش عوارض نیست
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