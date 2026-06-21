بازی جدید ترامپ در تنگه هرمز!
در دوره آتشبس به مدت ۶۰ روز، هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان این دوره ۶۰ روزه نیز هیچ عوارضی اعمال نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۴۱| |
3781 بازدید
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشته است: در دوره آتشبس به مدت ۶۰ روز، هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان این دوره ۶۰ روزه نیز هیچ عوارضی اعمال نخواهد شد؛ مگر اینکه توسط ایالات متحده آمریکا و به منظور خدمات ارائه شده به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه برای جبران هزینههای گذشته، حال و آینده تحمیل شود، در صورتی که توافق انجام نشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...