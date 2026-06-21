ناپدید شدن بیش‌ از یک‌ میلیارد بشکه نفت!

خبر امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه‌هرمز خبر خوبی برای بازارهایی بود که در طول جنگ تحمیلی علیه ایران نگران کمبود عرضه بودند اما خبر بد این بوده که ممکن است برای جایگزینی بشکه‌های ازدست‌رفته خیلی دیر شده باشد.

به گزارش تابناک به نقل از جهان صنعت، نزدیک به‌ چهار ماه است که پس‌از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به‌ایران و مسدود شدن تنگه‌هرمز نفت از خاورمیانه خارج نشده است. طبق گزارش شرکت تحلیلی کپلر، در مجموع جهان ۱۵/‏۱‌ میلیارد بشکه از عرضه نفت خود را در طول جنگ از دست داده است. این امر بازار نفت را در وضعیت ناپایداری قرار داده و به‌سرعت به‌نقطه شکست نزدیک می‌شود.

ذخایر استراتژیک نفت آژانس بین‌المللی انرژی در پایین‌ترین سطح خود از سال۱۹۹۰ قرار دارد. ذخایر اضطراری آمریکا در پایین‌ترین سطح خود در ۴۳سال گذشته است و موجودی‌های تجاری به‌سطح استرس عملیاتی رسیدند. بازار نفت مدعی است که زمان‌بندی ترامپ بی‌عیب‌ونقص است. همان‌طور که او پیش‌بینی کرده بود قیمت‌ها در روزهای اخیر با شکل‌گیری و اجرایی‌شدن تفاهم‌نامه با ایران مانند صخره‌ای سقوط کردند.

قیمت نفت خام برنت پس از اعلام آتش‌بس در اواسط آوریل شروع به‌کاهش کرد و از اوج زمان جنگ یعنی ۴۱/‏۱۲۶ دلار به‌زیر ۸۰ دلار در هر بشکه رسید. اساس کاهش قیمت نفت اشباع تاریخی نفت خامی بود که در طول جنگ وارد عرضه می‌شد و عملا جهان را از بزرگ‌ترین شوک عرضه تاکنون مصون نگه داشت اما این مازاد عرضه از بین رفته و به‌سرعت به‌کمبود نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است.

ذخایر نفت جهان طی چند ماه گذشته به‌شدت و به‌میزان ۱۹۰‌ میلیون‌ بشکه کاهش یافته است. قطب مهم نفتی در کوشینگ اوکلاهما که سوخت را به‌سراسر آمریکا منتقل می‌کند به‌تازگی به‌سطح استرس عملیاتی خود رسیده است. بخش عمده‌ای از آنچه در کف مخزن نفت جمع می‌شود مواد چسبنده غیرقابل استفاده است و حفظ فشار در لوله‌ها برای رساندن نفت به‌مشتریان را دشوار می‌کند.

این اتفاق نه‌تنها در کوشینگ رخ می‌دهد بلکه تاسیسات ذخیره‌سازی در سراسر جهان به‌وضعیت نگران‌کننده‌ای نزدیک می‌شوند. بازگشایی تنگه بلافاصله مشکل موجودی نفت جهان را حل نمی‌کند. این فقط روند عادی‌شدن جریان نفت را آغاز می‌کند.

این مسیر باید مین‌زدایی شود، نفتکش‌های خالی باید دوباره به‌منطقه برگردند، تولید باید از سر گرفته شود و نفت باید سفر آهسته خود را به‌مقصد آغاز کند. هیچ‌کدام از اینها به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد و این فرآیندی است که صنعت نفت معتقد است می‌تواند ماه‌ها طول بکشد تا جریان نفت به‌چیزی نزدیک به‌«عادی» بازگردد.

تازمانی‌که بازار نفت واقعا به‌چیزی نزدیک به‌عادی بازنگردد سیستم همچنان به‌این ذخایر متکی خواهد بود. به‌همین دلیل است که تعدادی از تحلیلگران صنعت معتقدند قیمت نفت خیلی پایین آمده و بازار خطر تمام‌شدن نفت قبل از پر شدن مخازن را کمتر از حد واقعی ارزیابی می‌کند.

هلیما کرافت، رییس استراتژی جهانی کالا در شرکت آربی‌سی کپیتال مارکتس گفت: بازار هفت‌قدم از جایی که اکنون هستیم جلوتر رفته است. همه می‌گویند: این تمام شد! اما یک چالش لجستیکی بزرگ برای بازگشت به‌جایی که بودیم وجود دارد.

به‌محض اینکه سرخوشی ناشی از بازگشایی تنگه هرمز فروکش کند عوامل بنیادی در نهایت کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند و قیمت نفت را دوباره افزایش می‌دهند. مت اسمیت از کپلر گفت: صرف نظر از آنچه در هفته‌های آینده در تنگه‌هرمز اتفاق می‌افتد مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه‌های تابستان با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو خواهند شد. به‌دلیل خوش‌بینی در مورد توافق هنوز این اتفاق نیفتاده اما نیروهای بازار باید در اینجا وارد عمل شوند.

محاسبات نشان می‌دهد حتی اگر بازار جهانی نفت شروع به‌تولید تقریبا ۵‌ میلیون‌ بشکه بیشتر از تقاضای مشتریان کند(همان‌طور که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند) حدود یک‌سال طول می‌کشد تا ۱۵/‏۱‌ میلیاردبشکه از عرضه از دست‌ رفته جبران شود اما بازار همیشه منطقی نیست.

معامله‌گران شاهد بازگشت سیل نفت به‌بازار هستند به‌ویژه از سوی اعضای اوپک که به‌دنبال درآمد و مشتاق افزایش تولید هستند. جی هتفیلد، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی اینفرا استراکچر کپیتال ادوایزرز استدلال کرد که این واقعیت جدید تغییر روند بازار نفت را بسیار دشوار خواهد کرد.