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اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: جهان در آشوب به سر می‌برد و آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند یا صرفاً بندی در توافق خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۲۲
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44899 بازدید
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۱۱
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه گفت که کشورش به اراضی هیچ کشوری چشم طمع ندارد و اجازه نقض حقوق ترکیه را نخواهد داد.

اردوغان در جریان مراسم تحویل دو کشتی در استانبول افزود که کشورش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه دفاعی داشته است.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که کشورش در ماه گذشته با صادرات ۹۹۶ میلیون دلار محصولات دفاعی و مربوط به هوافضا موفقیتی تاریخی کسب کرد.

اردوغان بیان کرد که هدف ترکیه ایجاد تنش در منطقه نیست بلکه تقویت صلح و عدالت و آرامش و ثبات است.

رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد که ترکیه به دنبال ایجاد بحران یا آشوب یا عملیات رزمی یا درگیری با هیچ کسی نیست.

اردوغان تاکید کرد که ترکیه هیچ زمانی قصد تعرض به سرزمین یا حاکمیت یا حقوق و منافع مشروع هیچ کسی نداشته است.

وی افزود که آنکارا اجازه تعرض هیچ کس به حاکمیت یا تهدید ترکیه یا آسیب به منافع ترکیه را نخواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه گفت که جهان در آشوب به سر می‌برد و آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند یا صرفاً بندی در توافق خواهند بود.

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ترکیه اردوغان آمریکا مذاکره توافق اسرائیل لبنان خاورمیانه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
همتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
18
پاسخ
مثل تو
مردک منافق و دورو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
8
پاسخ
منظورش ترکیه است
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
16
پاسخ
منظورش صهیونیست ها هستن که نیابتی آمریکا تو مذاکرات حتی بند هم نیستن ایران یه طرف میز آمریکا طرف دیگر صهیونیست ها فقط یک نیابتی فقط فقط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
3
4
پاسخ
منظور؟
ناشناس
|
Norway
|
۰۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
10
6
پاسخ
آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی برای یک عده در ایران سرگرمی هست ترکیه اردوغانسیم هم میخاد از این سرگرمی جدا نمانده اروپا آمریکا اسرائیل دمت را قیچی میکنند نتونی بپری حواست جمع کن
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
12
14
پاسخ
رفتار ترکیه در سوریه را دیده ایم این حرفها فریبکاری بیش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
14
5
پاسخ
من مطمینم ایران الگویی خوب برای جهان اسلام خواهد شد و نام کسانی که در کنار کفر ایستادند در تاریخ به بدنامی خواهد ماند
امیرمعز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
12
12
پاسخ
کوتوله سیاسی. دم ایران گرم باچه صلابتی نفس اعراب و ترکیه را گرفت وانهارابه حقارت کشاند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
و مهمتر اینکه آمریکا و اسرائیل رو تحقیر کرد
عطوفت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
10
پاسخ
این آقا هنوز جای صفت نبوده تا ببینید از یک من ماست چقدر کره میگیرند . ولی به همین زودی می‌فهمه که نفت سوریه بود که موجب پیشرفت در حوزه نظامی برای آنها شد. نه خودشان.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
8
17
پاسخ
دورویی و نفاق عاقبت ندارد
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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