اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: جهان در آشوب به سر می‌برد و آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند یا صرفاً بندی در توافق خواهند بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه گفت که کشورش به اراضی هیچ کشوری چشم طمع ندارد و اجازه نقض حقوق ترکیه را نخواهد داد.

اردوغان در جریان مراسم تحویل دو کشتی در استانبول افزود که کشورش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه دفاعی داشته است.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که کشورش در ماه گذشته با صادرات ۹۹۶ میلیون دلار محصولات دفاعی و مربوط به هوافضا موفقیتی تاریخی کسب کرد.

اردوغان بیان کرد که هدف ترکیه ایجاد تنش در منطقه نیست بلکه تقویت صلح و عدالت و آرامش و ثبات است.

رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد که ترکیه به دنبال ایجاد بحران یا آشوب یا عملیات رزمی یا درگیری با هیچ کسی نیست.

اردوغان تاکید کرد که ترکیه هیچ زمانی قصد تعرض به سرزمین یا حاکمیت یا حقوق و منافع مشروع هیچ کسی نداشته است.

وی افزود که آنکارا اجازه تعرض هیچ کس به حاکمیت یا تهدید ترکیه یا آسیب به منافع ترکیه را نخواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه گفت که جهان در آشوب به سر می‌برد و آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند یا صرفاً بندی در توافق خواهند بود.