قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز 30 خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه، از ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان به ۱۴۵,۵۹۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود و پنج) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار کاهش را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه، از ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان به ۱۴۵,۵۹۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود و پنج) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه، از ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان به ۱۶۸،۷۸۸ (یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با کاهش محسوس نسبت به روز پنج‌شنبه، از ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان به ۳۹,۶۴۴ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و چهار) تومان رسید.