قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز 30 خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز پنجشنبه، از ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان به ۱۴۵,۵۹۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود و پنج) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار کاهش را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز پنجشنبه، از ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان به ۱۴۵,۵۹۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود و پنج) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز پنجشنبه، از ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان به ۱۶۸،۷۸۸ (یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با کاهش محسوس نسبت به روز پنجشنبه، از ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان به ۳۹,۶۴۴ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و چهار) تومان رسید.
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