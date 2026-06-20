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پشت پرده رابطه ممنوعه زن و قاتل همسرش

مردی که متهم است برای رسیدن به یک زن، شوهر او را کشته بود، در دادگاه همه چیز را گردن همسر مقتول انداخت اما به قصاص محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۰۴
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پشت پرده رابطه ممنوعه زن و قاتل همسرش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ این حادثه در یکی از شب‌های تیر سال ۱۴۰۳ به پلیس اعلام شد و جسد مرد ۶۰ ساله که با شلیک گلوله به سرش کشته شده بود، در یکی از بوستان‌های غرب تهران پیدا شد.

با شناسایی خانواده مقتول همسر او به نام سمیرا مدعی شد: من قاتل را می‌شناسم. او مردی ۶۵ ساله است که مزاحم من می‌شد و از من باج‌خواهی می‌کرد و در نهایت هم همسرم را کشت.

با این اظهارات، متهم دستگیر شد، اما گفت همسر مقتول به وی وعده داده بود اگر شوهرش را بکشد ۲۰۰ میلیون تومان به او می‌دهد.

در ادامه تحقیقات مرد میانسال منکر قتل شد و گفت که همسر مقتول مرتکب قتل شده و او دخالتی در قتل نداشته است.

با تکمیل پرونده، برای مرد میانسال به اتهام مباشرت در قتل عمدی، شرب خمر و خرید و نگهداری اسلحه غیرمجاز و برای همسر مقتول به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه اعلام شد که پدر و مادر مقتول که خاله و شوهرخاله سمیرا هستند در دادگاه حاضر نشده‌اند و وکیلشان اعلام کرد که درخواستشان برای قاتل قصاص و برای همدستش اشد مجازات است.

سپس دو دختر مقتول به جایگاه رفتند و گذشت بی‌قید و شرط خودشان را از مادرشان اعلام کردند.

در ادامه متهم اصلی به جایگاه رفت و با رد اتهاماتش گفت: من مشکل مالی داشتم و از سمیرا که دوست همسر سابقم بود پول قرض خواستم و او هم ۲ بار ۱۰ میلیون تومان به حسابم واریز کرد. اسلحه هم مال من نبود و بعد از قتل، سمیرا آن را به داخل ماشینم انداخت و من فقط آن را مخفی کردم.

قاضی پرسید: چرا در ابتدا با جزئیات به قتل اعتراف کرده بودی؟

متهم جواب داد: سمیرا به من گفته بود قتل را گردن بگیرم و او برایم رضایت می‌گیرد، اما وقتی دیدم خبری از رضایت نیست، تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم.

گفت از شوهرت جدا شو و با من ازدواج کن

پس از آن سمیرا به جایگاه رفت و گفت: من زندگی خوبی با همسرم داشتم و ۳۷ سال با هم زندگی کرده بودیم. من پرستار خانگی هستم و با همسر متهم دوست بودم، اما وقتی دوستم فوت کرد، این مرد به من پیشنهاد ازدواج داد و گفت از شوهرت جدا شو که من قبول نکردم. حتی یک بار می‌خواست به زور آزارم دهد که من فرار کردم.

وی ادامه داد: بعد شروع به تهدیدم کرد و گفت از من فیلم و عکس دارد و اگر به خواسته‌اش تن ندهم آنها را برای شوهرم می‌فرستد. من هم از ترس اینکه شوهرم بفهمد، سکوت می‌کردم. شب حادثه می‌خواستم برای تزریق سرم به خانه یک بیمار بروم که این مرد را جلوی خانه‌ام دیدم. در حال صحبت بودیم که شوهرم رسید و با او درگیر شد و او شوهرم را با اسلحه کشت.

با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم ردیف اول را برای قتل به قصاص و برای حمل سلاح و شرب خمر به حبس و شلاق محکوم کردند. همچنین سمیرا نیز به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ سال و یک ماه حبس محکوم شد.

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برچسب ها
قتل مقتول همسر قصاص حمل سلاح شرب خمر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
16
پاسخ
اینا ۶۰ ساله بودن؟ شاید ۲۰ ساله بودن.
۶۰ سالگی و این حرفا؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
1
پاسخ
رابطه ممنوعه چیه؟

منظور رابطه نامشروعه؟
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