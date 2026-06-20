اعترافات جدید ترامپ درباره ترور شهید سلیمانی

ترامپ گفت پس از اینکه اسرائیل از مشارکت در عملیات ترور اعلام انصراف کرد، او پیش ژنرال‌های خاصی در ارتش آمریکا رفته و پرسیده آیا آمریکا می‌تواند بدون کمک اسرائیل عملیات ترور را تمیز از کار دربیاورد و آنها به او گفته‌اند بله می‌شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اخیر خود با اکسیوس، ابعاد و اطلاعات جدیدی را درباره پشت صحنه عملیات ترور شهید سلیمانی مطرح کرد و تاکید کرد که این عملیاتی مشترک با اسرائیل بود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ در این مصاحبه گفت: اسرائیل، در آخرین لحظات منصرف شد. قرار بود این کار با اسرائیل انجام شود. این یک کار مشترک بود."

وی در ادامه مدعی شد:" ما 30 روز روی آن کار کردیم. او فقط با هواپیماهای تجاری با تعداد زیادی مسافر سفر می‌کرد، زیرا می‌دانست که ما قرار نیست او را سرنگون کنیم. می‌دانید، یک هواپیمای نظامی متفاوت است. و او سوار هواپیما شد. همه چیز طبق برنامه بود. اما یک روز قبل، اسرائیل به ما گفت که در این عملیات مشارکت نمی کند. و من این را فهمیدم، زیرا برای آنها خیلی خوب نبود."

ترامپ افزود:" اما من پیش ژنرال‌های خاصی رفتم، نه احمق‌هایی مثل میلی و بعضی از این افراد که افراد بسیار احمقی بودند که تصمیم گرفتند تجهیزات را جا بگذارند. من تجهیزات را جا نمی‌گذارم. اما پیش چند نفر خوب رفتم. گفتم: "نظر شما چیست؟" آنها گفتند: "خب، ما می‌توانیم بدون آنها (اسرائیل) هم این کار را انجام دهیم، به آنها نیازی نداریم، قربان." گفتم: "آیا به همان خوبی خواهد بود؟" آنها گفتند: "به همان خوبی یا بهتر." و این یک حمله‌ی بی‌نقص بود."

ترامپ در این مصاحبه عملیات ترور سلیمانی را یکی از بزرگ ترین لحظات قرن اخیر در خاورمیانه توصیف کرد و مدعی شد:" کشته شدن سلیمانی یکی از بزرگترین لحظات تاریخ خاورمیانه بود، زیرا او ترسناک‌ترین مرد در 100 سال گذشته بود. حتی آیت‌الله‌ها هم از سلیمانی می‌ترسیدند. همه آنها از سلیمانی می‌ترسیدند."

وی مدعی شد:" می‌دانید سلیمانی قرار بود چه کار کند؟ او قرار بود پنج پایگاه نظامی ما را منفجر کند. من یک هفته قبل از آن حمله او را کشتم."

او گفت:" وقتی سربازان آمریکایی را می‌بینید که بدون پا، بدون دست، با صورتی محو شده راه می‌روند، 96.2 درصد این حوادث ناشی از ایران بود. کار سلیمانی بود. این سلاح مورد علاقه‌اش بود."