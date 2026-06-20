نتایج یک نظرسنجی در چین: کاهش نفوذ جهانی آمریکا درپی درگیری با ایران
در همین راستا، شبکه سیجیتیان یک نظرسنجی آنلاین در میان مخاطبان خود در سراسر جهان انجام داده که ۹۰.۸٪ از شرکتکنندگان در آن معتقدند دولت ایالات متحده در دستیابی به اهداف استراتژیک مورد انتظار خود از آغاز درگیری با ایران شکست خورده و در عوض، این درگیری واقعیت کاهش مداوم نفوذ استراتژیک آمریکا در جهان را بیش از پیش آشکار کرده است.
در آغاز درگیری، ایالات متحده با صرف یک بودجه محدود به دنبال حفظ سلطه خود در خاورمیانه و تغییر شکل نظم منطقهای از طریق بازدارندگی نظامی بود. با این حال، پس از عدم موفقیت آمریکا در سرنگونی سریع ایران به عنوان هدف اساسی خود و با طولانی شدن درگیری و گسترش تأثیرات جانبی آن، واشنگتن به تدریج کنترل خود بر روند درگیری و توانایی در پایان دادن به جنگ را از دست داد؛ در مجموع ۸۹.۱٪ از شرکتکنندگان در نظرسنجی سیجیتیان با این ارزیابی موافق هستند. علاوه بر این، ۹۳.۰٪ نیز گفتند که مجموعهای از سیاستهای مداخلهجویانه و بیثباتکننده ایالات متحده در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل و همین طور ایران، از جمله عوامل اصلی وخامت شدید وضعیت امنیتی در خاورمیانه بوده و به باور ۹۳.۴٪، این درگیری، کاهش نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه را تسریع میکند.
در سالهای اخیر، ایالات متحده همزمان با در پیش گرفتن یک رویکرد آشکار مبتنی بر انقباض استراتژیک در سطح جهانی، تلاش کرده موقعیت غالب خود را با صرف هزینهای محدود همچنان حفظ کند. ۹۲.۵٪ از شرکتکنندگان در نظرسنجی سیجیتیان بر این باورند که مداخلات نظامی سریع و محدود و اعمال فشار اقتصادی به ابزارهای اصلی و نسبتاً کمهزینه ایالات متحده برای حفظ هژمونی خود تبدیل شدهاند. با این حال، به درازا کشیده شدن درگیری ایالات متحده و اسرائیل با ایران، باعث شد که ناکارآمدی استراتژی واشنگتن برای حفظ سلطه خود در خاورمیانه از طریق حمایت از متحدان منطقهای و مداخله نظامی محدود در نهایت آشکار شود. طبق این نظرسنجی، ۹۲.۳٪ از شرکتکنندگان با این ارزیابی موافق هستند. علاوه بر این، ۸۹.۰٪ معتقدند که ماهیت رویکرد کمهزینه ایالات متحده برای حفظ هژمونی خود، در تحمیل کردن هزینهها به متحدان و کشورهای هدف و حفظ کنترل استراتژیک این کشور نهفته که در نهایت به قیمت از دست رفتن منافع متحدانش تمام میشود. ۹۳.۰٪ نیز خاطرنشان کردند که گرفتار شدن ایالات متحده در یک درگیری طولانی مدت در خاورمیانه، منجر به فروپاشی کلی استراتژی منطقهای این کشور خواهد شد.
در واقع، این درگیری باعث شد که ایالات متحده مجبور به پرداخت یک هزینه سنگین برای این رویکرد هژمونیک خود شود. پس از آغاز درگیری، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده ظرف یک ماه ۳۵ درصد افزایش یافت و شاخص قیمت مصرفکننده در ایالات متحده نیز در ماه مارس با بیشترین افزایش در طول تقریباً چهار سال گذشته همراه بود. ۹۱.۷٪ از شرکتکنندگان در نظرسنجی سیجیتیان معتقدند که این درگیری بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر قابل توجه داشته است.
این نظرسنجی در پلتفرمهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، عربی و روسی سیجیتیان منتشر شد و ظرف ۲۴ ساعت ۹۸۴۹ نفر از سراسر جهان با پاسخ گفتن به پرسشهای آن نظرات خود درباره این موضوع را به اشتراک گذاشتند.