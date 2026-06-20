این کرمها و ماسکهای خطرناک را به صورتتان نزنید
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از ماسکهای صورت و کرمهای سفیدکننده عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند که اسامی این محصولات به شرح زیر است:
ماسک صورت
️ Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask)
️ Kiss Beauty (Black Mask ۲۴ K Gold)
️ Karite (Bubble Clay Mask)
️ Aichun Beauty
️ Fruit of the Wokali (Rice Mask)
کرمهای روشنکننده و سفیدکننده
️ Donkey Milk (Whitening Cream)
️ Heaven Dove
️ Ebug (Water Cream - جوانساز)
️ Simple (Moisturizing Cream)
️ Sadoer (Hand Cream)
پاککننده و لایهبردار
️ Images (Cleaning Exfoliating Gel)
️ Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel)
️ Douceur (Toner)
مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک میتواند به نازک شدن پوست، لکهای معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی منجر شود و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
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