سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای ۱۳ محصول موجود در بازار را شامل کرم‌های روشن‌کننده و سفیدکننده، ماسک صورت و پاک‌کننده و لایه‌بردار در ردیف محصولات مضر برای پوست اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از ماسک‌های صورت و کرم‌های سفیدکننده عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند که اسامی این محصولات به شرح زیر است:

ماسک صورت

️ Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask)

️ Kiss Beauty (Black Mask ۲۴ K Gold)

️ Karite (Bubble Clay Mask)

️ Aichun Beauty

️ Fruit of the Wokali (Rice Mask)

کرم‌های روشن‌کننده و سفیدکننده

️ Donkey Milk (Whitening Cream)

️ Heaven Dove

️ Ebug (Water Cream - جوانساز)

️ Simple (Moisturizing Cream)

️ Sadoer (Hand Cream)

پاک‌کننده و لایه‌بردار

️ Images (Cleaning Exfoliating Gel)

️ Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel)

️ Douceur (Toner)

مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک می‌تواند به نازک شدن پوست، لک‌های معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی منجر شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

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