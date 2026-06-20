صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این کرم‌ها و ماسک‌های خطرناک را به صورتتان نزنید

سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای ۱۳ محصول موجود در بازار را شامل کرم‌های روشن‌کننده و سفیدکننده، ماسک صورت و پاک‌کننده و لایه‌بردار در ردیف محصولات مضر برای پوست اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۸۹
| |
1229 بازدید
این کرم‌ها و ماسک‌های خطرناک را به صورتتان نزنید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از ماسک‌های صورت و کرم‌های سفیدکننده عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند که اسامی این محصولات به شرح زیر است:

ماسک صورت

️ Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask)

️ Kiss Beauty (Black Mask ۲۴ K Gold)

️ Karite (Bubble Clay Mask)

️ Aichun Beauty

️ Fruit of the Wokali (Rice Mask)

کرم‌های روشن‌کننده و سفیدکننده

️ Donkey Milk (Whitening Cream)

️ Heaven Dove

️ Ebug (Water Cream - جوانساز)

️ Simple (Moisturizing Cream)

️ Sadoer (Hand Cream)

پاک‌کننده و لایه‌بردار

️ Images (Cleaning Exfoliating Gel)

️ Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel)

️ Douceur (Toner)

مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک می‌تواند به نازک شدن پوست، لک‌های معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی منجر شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرم ماسک سازمان غذا و دارو پوست صورت
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا روی بسته‌بندی دارو‌ها قیمت نوشته نمی‌شود؟
اعلام لیست ریمل‌ها و سایه چشم‌های غیرمجاز
دلیل گرانی دارو چیست؟
نظارت سخت‌گیرانه بر محصولات آرایشی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۲۷ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n4j
tabnak.ir/005n4j