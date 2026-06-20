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حملات شدید رژیم اشغالگر به جنوب لبنان

منابع خبری از نقض آتش‌بس و حملات شدید هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۸۵
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حملات شدید رژیم اشغالگر به جنوب لبنان

با وجود اعلام آتش بس از سوی رسانه‌های صهیونیستی در لبنان، منابع لبنانی امروز شنبه از حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان خبر دادند. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع خبری گزارش دادند که منطقه «علی الطاهر» در حومه نبطیه فوقا واقع در جنوب لبنان نیز صبح امروز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. گزارش رسانه‌های محلی لبنان حاکی است که رژیم صهیونیستی در این حملات از بمب‌های فسفری و خوشه‌ای ممنوعه استفاده کرد.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نبطیه لبنان

شبکه خبری الجزیره از حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهرک «کفر رمان»، «شوکین» و «کفر جوز» در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

حملات هوایی رژیم اشغالگر به صور لبنان

منابع خبری از حملات هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهرک «یاریش» در شهرستان صور در جنوب لبنان خبر دادند.

حملات هوایی رژیم اسرائیل به شرق لبنان

منابع خبری لبنان از حملات هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به «البقاع غربی» در شرق این کشور خبر دادند.

5 شهید در حمله صهیونیست‌ها به جنوب لبنان

خبرگزاری لبنان گزارش داد که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرک های جنوب لبنان 5 شهید برجای گذاشته است.

یک شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در جنوب لبنان

منابع خبری از تداوم نقض آتش‌بس و حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در میدان «کفررمان» در جنوب لبنان خبر دادند.

شبکه خبری المیادین به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

تداوم حملات به نبطیه لبنان

شبکه خبری گزارش داد که جنگنده‌های رژیم متجاوز صهیونیستی 4 بار شهر نبطیه و شهرک نبطیه فوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند. گزارش‌ها حاکی است که جنگنده های رژیم اشغالگر اطراف شهر «کفر تبنیت» را نیز بمباران کردند.

بیش از 130 حمله هوایی صهیونیست‌ها به نبطیه در 24 ساعت گذشته

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی با انجام یک حمله هوایی، شهرک «نبطیه الفوقا» را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تجاوزات اسرائیل به شهر نبطیه و شهرک‌های تابعه آن با حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای همچنان ادامه دارد. این شبکه خبری گزارش داد: جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی در 24 ساعت گذشته، بیش از 130 حمله هوایی به نبطیه و شهرک‌های آن انجام داده‌اند.

این گزارش همچنین می افزاید: رژیم صهیونیستی با چندین حمله هوایی و توپخانه‌ای، روستاهای منطقه صور را نیز هدف قرار داد.

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان

منابع لبنانی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی شهرک «کفررمان» در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای خود قرار داده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی شهرک «کفرجوز» در جنوب لبنان را با توپخانه‌ هدف قرار داده است.

حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به النبطیه در جنوب لبنان

با وجود اعلام آتش بس از سوی رسانه های صهیونیستی در لبنان، منابع لبنانی از حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به «النبطیه الفوقا» در جنوب لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی، روز جمعه و با وجود گزارش‌های رسانه‌های عبری و آمریکایی مبنی بر اجرای توافق آتش‌بس با حزب‌الله، ده ها بار مناطق جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه ای خود قرار داد.

منبع پزشکی: در حملات روز جمعه صهیونیست‌ها به نبطیه 65 نفر به شهادت رسیدند

یک منبع پزشکی لبنانی از 65 شهید، 15 مفقود و 60 زخمی در پی حملات روز جمعه رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرهای منطقه النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان روز جمعه اعلام کرد که در حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به جنوب و شرق کشور 47 نفر به شهادت رسیده و 97 نفر نیز زخمی شده‌اند.
 

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ABAS
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
6
پاسخ
چه پایبندصلحی.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
2
پاسخ
حیات و بقای رژیم فاسد صهیونیستی در جنگ و تجاوز دائمی است امنیت آرامش به ضرر این رژیم است و موجودی اش به خطر میافتد نابود میشه خدا نابود کند اسرائیل جعلی و حامی جهانخوارش امریکای شیطان بزرگ
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