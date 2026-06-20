آیا ترامپ تفاهمنامه ایران را به کنگره میدهد؟
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ در حالی که فشارها از سوی برخی قانونگذاران و گروههای حامی اسرائیل برای ارجاع تفاهمنامه صلح با ایران به کنگره افزایش یافته، سرنوشت این درخواست همچنان در هالهای از ابهام است.
طبق قانون بازنگری توافق هستهای ایران موسوم به اینارا، رئیسجمهور ملزم است هرگونه توافق مرتبط با برنامه هستهای را برای بررسی به کنگره ارائه دهد اما دولت ترامپ هنوز موضع رسمی خود را در این باره اعلام نکرده است.
منتقدان این تلاشها را واکنشی ریاکارانه از سوی جمهوریخواهانی میدانند که در زمان آغاز جنگ علیه ایران، اقتدار کنگره را نادیده گرفتند و اکنون به دنبال سنگاندازی در مسیر دیپلماسی هستند.
کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه این تفاهمنامه مشمول قانون مذکور میشود اما با توجه به رویه ترامپ در تفسیر گسترده اختیارات ریاستجمهوری، بعید است که او به راحتی تن به این نظارت قانونی بدهد.