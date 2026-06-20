تشکیل کنسرسیوم انرژی کشورهای عضو شانگهای

به گزارش تابناک از وزارت نیرو، در این نشست که نماینده وزیر نیرو و معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در رأس هیئتی از متخصصان و مقامات این حوزه شرکت کرده بود در سخنرانی خود با تأکید بر نقش ایران در امنیت انرژی منطقه و جهان، همکاری سازمان‌یافته میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه انرژی را ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار، امنیت انرژی و رشد اقتصادی دانست.

رجبی‌مشهدی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی، از جمله سهم قابل‌توجه کشور در ذخایر و تولید نفت و گاز و همچنین اتصال شبکه برق ایران به هفت کشور همسایه، بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های انرژی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه در حوزه انرژی، از جمله سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و توسعه شبکه‌های هوشمند برق تأکید ورزید.

وی پیشنهادهای عملیاتی ایران برای توسعه همکاری‌های انرژی میان اعضای این سازمان را مطرح کرد که شامل تشکیل کنسرسیوم انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، توسعه اتصال شبکه‌های برق منطقه‌ای، ایجاد چارچوب بازار برق منطقه‌ای، همکاری فناورانه در حوزه شبکه‌های هوشمند و برگزاری همایش سالانه برق کشورهای عضو بود.

نماینده وزیر نیرو همچنین بر اهمیت امنیت زیرساخت‌های انرژی تأکید کرد و یادآور شد که تأسیسات انرژی طبق کنوانسیون‌های ژنو و قطعنامه‌های شورای امنیت از اهداف مصون از حمله محسوب می‌شوند و حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی ایران را محکوم کرد.