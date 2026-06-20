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استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مرز مهران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مسیرهای منتهی به مرز خبر داد .
کد خبر: ۱۳۸۰۲۷۰
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استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مرز مهران

به گزارش تابناک از وزارت نفت، شجاعت احدی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر هماهنگی برای خدمت‌رسانی مطلوب در ایام اربعین حسینی، بیان کرد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته در حوزه سوخت‌رسانی به زائران اربعین و مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی، همه تمهیدات و امکانات لازم برای تأمین پایدار سوخت در استان ایلام اندیشیده شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و پیش‌بینی افزایش شمار زائران، انتظار می‌رود امسال حدود ۲۰ درصد افزایش تردد نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف انجام شده و ذخیره‌سازی مطلوب سوخت نیز به میزان کافی در حال انجام است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام با اشاره به تأمین سوخت مورد نیاز مواکب گفت: برای تأمین گاز مایع مورد نیاز مواکب، سیلندرهای ۱۱ و ۵۰ کیلویی در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز این مراکز خدمات‌رسان نیز فراهم شده است. همچنین، جایگاه‌های ثابت سوخت در مسیرهای اصلی تردد زائران در ایام اربعین به‌صورت ویژه پایش می‌شوند و این جایگاه‌های ثابت، بیست روز پیش از آغاز دهه محرم با حداکثر ظرفیت سوخت‌رسانی آماده ارائه خدمات هستند.

احدی همچنین از استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مسیرهای منتهی به مرز خبر داد و تصریح کرد: جایگاه‌های سیار به تعداد کافی در مرز مهران مستقر است و امسال  افزون‌بر مرز مهران، مرز چیلات در شهرستان دهلران نیز به‌عنوان مسیر تردد زائران در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم برای استقرار تجهیزات، نیروهای عملیاتی و جایگاه‌های سیار در این مرز نیز اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه اکنون ۸ جایگاه سیار در منطقه فعال است و ۲ جایگاه سیار دیگر نیز به‌عنوان پشتیبان در مرز مهران مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند، افزود: درمجموع ۵۲ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی ثابت، ۲۴ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی و ۱۰ جایگاه سیار سوخت‌رسان در استان ایلام فعال هستند که در ایام اربعین با برنامه‌ریزی ویژه به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام با اشاره به استقرار تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی در محورهای منتهی به مرز مهران، گفت: شرکت‌های پشتیبان تجهیزات جایگاه‌ها نیز در ایام اربعین حسینی در منطقه مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

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