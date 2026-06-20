ارزیابی چشم‌انداز آتش‌بس بین ایران و آمریکا سبب شد قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در معامله‌های روز جمعه (۲۹ خرداد) به زیر ۸۰ دلار به‌ازای هر بشکه برسد و در مسیر ثبت کاهش هفتگی بیش از ۸ درصد قرار گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، قیمت نفت خام برنت با اندکی تغییر به ۷۹ دلار و ۷۸ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، قیمت نفت دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه ژوئیه که روز دوشنبه (یکم تیر) منقضی می‌شود، با حدود یک دلار یا ۱.۳ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۵۹ سنت به‌ازای هر بشکه داد و ستد شد. قیمت نفت خام دابلیوتی‌ای برای تحویل در ماه اوت با ۱۳ سنت افزایش به ۷۵ دلار و ۹۸ سنت برای هر بشکه رسید.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کی‌سی‌ام ترید، گفت: معامله‌گران در حال ارزیابی دوباره اوضاع هستند و بدبینی‌هایی درباره سرعت تغییرها در وضع کنونی ایجاد شده است. به نظر من، معامله‌گران منتظر رفع اختلال تردد از تنگه هرمز هستند تا قیمت نفت خام گام دیگری به سمت کاهش بردارد. احتمال می‌رود قیمت نفت برنت در کوتاه‌مدت به ۷۵ تا ۹۰ دلار برسد.

قیمت هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز پنجشنبه (۲۸ خرداد) به دلیل امضای تفام‌نامه پایان جنگ از سوی ایران و آمریکا، به پایین‌ترین سطح از اوایل ماه مارس هم‌زمان با آغاز جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران رسید.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیش از ۸۵ میلیون بشکه نفت سرگردان در خلیج فارس به بازارهای جهانی عرضه شود. در همین حال، بانک‌های جهان با اشاره به عبور حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از تنگه هرمز اعلام کردند که بهبود عرضه و تولید در صورت توافق پایان جنگ ممکن است چند ماه زمان ببرد.

سیتی بانک آمریکا با استناد به احتمال بازگشت ۶۰ درصد از عرضه نفت و حرکت بازارهای نفت به سمت مازاد عرضه، پیش‌بینی کرد که قیمت‌ نفت ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده روند نزولی در پیش گیرد و تا سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۷ به حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار برای هر بشکه برسد.