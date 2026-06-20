پس از یک هفته ابهام و شایعات درباره علت اختلال در خدمات چهار بانک بزرگ کشور، بانک مرکزی سرانجام اعلام کرد منشأ این مشکلات، حمله سایبری به زیرساخت‌ بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بوده است و رفع کامل اختلال نیازمند صبر و شکیبایی هموطنان است.

هفته‌ای که گذشت برای میلیون‌ها مشتری شبکه بانکی، هفته‌ای پر از نگرانی و سردرگمی بود؛ روزهایی که بسیاری از مشتریان چهار بانک بزرگ کشور با اختلال در خدمات بانکی مواجه شدند و انتظار داشتند نهاد ناظر با شفافیت درباره علت این وضعیت توضیح دهد. مطالبه‌ای که سرانجام پس از حدود یک هفته، با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی پاسخ داده شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فردا دقیقاً یک هفته از زمانی می‌گذرد که مشتریان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال گسترده در سامانه‌های بانکی این بانک‌ها روبه‌رو شدند. از صبح شنبه ۲۳ خردادماه، بخشی از خدمات حضوری و غیرحضوری این بانک‌ها به‌طور ناگهانی از دسترس خارج شد و بسیاری از مشتریان در انجام امور ساده بانکی مانند انتقال وجه، استفاده از خدمات کارت یا مراجعه به شعب با مشکل مواجه شدند.

هرچند حدود ۲۴ ساعت بعد، یعنی صبح روز یکشنبه، برخی از این بانک‌ها و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی از رفع مشکل خبر دادند، اما گزارش‌های میدانی و پیام‌های مخاطبان نشان می‌داد اختلال‌ها همچنان ادامه دارد. بسیاری از مشتریان در روزهای بعد نیز از ناپایداری سامانه‌ها و کندی یا قطعی خدمات بانکی گلایه داشتند؛ موضوعی که حتی تا صبح امروز نیز از سوی برخی مخاطبان تابناک، به‌ویژه درباره بانک ملی، مطرح می‌شد.

در این میان، نبود اطلاع‌رسانی شفاف در روزهای ابتدایی باعث شد شایعات مختلفی در فضای مجازی شکل بگیرد. برخی کاربران مدعی بودند این اختلال‌ها با هدف جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهایی مانند ارز و طلا ایجاد شده است؛ ادعایی که هیچ مستند رسمی برای آن ارائه نشد، اما در فضای مبهم اطلاع‌رسانی، نگرانی بخشی از افکار عمومی را تشدید کرد.

سرانجام پس از هفت روز از آغاز این اختلال‌ها و افزایش گلایه‌های مشتریان، روابط عمومی بانک مرکزی ساعتی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای به تشریح ماجرا پرداخت. بر اساس این اطلاعیه، اختلال ایجادشده در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در پی یک حمله سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی این بانک‌ها رخ داده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که پس از تلاش‌های فنی کارشناسان، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانک‌ها با استفاده از روش‌های جایگزین دوباره در اختیار مشتریان قرار گرفته است. همچنین تأکید شده که هیچ‌گونه آسیبی به اطلاعات مشتریان وارد نشده و داده‌های بانکی محفوظ بوده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آن‌ها صورت نگرفته است.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده که سامانه‌های حاکمیتی پرداخت از جمله «شتاب» و «شاپرک» با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و ارتباطی با اختلال ایجادشده در این چهار بانک ندارند.

از سوی دیگر، برای کاهش مشکلات مشتریان، تصمیماتی نیز درباره افزایش سقف برخی تراکنش‌ها از جمله انتقال وجه کارت‌به‌کارت، پایا و خرید اینترنتی در این بانک‌ها اتخاذ شده تا بخشی از نیازهای بانکی مردم آسان‌تر برطرف شود.

بانک مرکزی در بخش دیگری از اطلاعیه خود به شایعات مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای نیز واکنش نشان داده و تأکید کرده است که ادعای ایجاد اختلال در سامانه‌های بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا «کذب محض» است و اساساً چنین موضوعی واقعیت ندارد.

با این حال، در این اطلاعیه زمان مشخصی برای بازگشت کامل خدمات بانکی به وضعیت عادی اعلام نشده و تنها گفته شده است که با توجه به ابعاد مختلف حمله سایبری، رفع کامل اختلال‌ها ممکن است زمان‌بر باشد و نیازمند صبر و همراهی مشتریان است.

اکنون پرسش اصلی برای بسیاری از مشتریان این است که خدمات بانکی دقیقا چه زمانی به‌طور کامل به حالت عادی بازمی‌گردد و آیا اختلال‌های روزهای اخیر پایان یافته است یا همچنان ادامه خواهد داشت؛ تکلیف بانک ملی که بیش از همه مشکلات داشته، چه خواهد شد؟

اگر شما مخاطبان تابناک نیز در روزهای اخیر هنگام استفاده از خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت یا توسعه صادرات با مشکل مواجه شده‌اید، تجربه خود را در بخش نظرات با ما و دیگر مخاطبان در میان بگذارید؛ آیا اختلال‌ها برای شما برطرف شده است؟ هنگام مراجعه به شعب بانک‌ها چه پاسخی دریافت کرده‌اید؟ نظرات در خصوص اطلاعیه بانک مرکزی چیست؟