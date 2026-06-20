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روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!

پس از یک هفته ابهام و شایعات درباره علت اختلال در خدمات چهار بانک بزرگ کشور، بانک مرکزی سرانجام اعلام کرد منشأ این مشکلات، حمله سایبری به زیرساخت‌ بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بوده است و رفع کامل اختلال نیازمند صبر و شکیبایی هموطنان است.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۵۹
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22166 بازدید
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۱۳۰
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!

هفته‌ای که گذشت برای میلیون‌ها مشتری شبکه بانکی، هفته‌ای پر از نگرانی و سردرگمی بود؛ روزهایی که بسیاری از مشتریان چهار بانک بزرگ کشور با اختلال در خدمات بانکی مواجه شدند و انتظار داشتند نهاد ناظر با شفافیت درباره علت این وضعیت توضیح دهد. مطالبه‌ای که سرانجام پس از حدود یک هفته، با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی پاسخ داده شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فردا دقیقاً یک هفته از زمانی می‌گذرد که مشتریان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال گسترده در سامانه‌های بانکی این بانک‌ها روبه‌رو شدند. از صبح شنبه ۲۳ خردادماه، بخشی از خدمات حضوری و غیرحضوری این بانک‌ها به‌طور ناگهانی از دسترس خارج شد و بسیاری از مشتریان در انجام امور ساده بانکی مانند انتقال وجه، استفاده از خدمات کارت یا مراجعه به شعب با مشکل مواجه شدند.

هرچند حدود ۲۴ ساعت بعد، یعنی صبح روز یکشنبه، برخی از این بانک‌ها و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی از رفع مشکل خبر دادند، اما گزارش‌های میدانی و پیام‌های مخاطبان نشان می‌داد اختلال‌ها همچنان ادامه دارد. بسیاری از مشتریان در روزهای بعد نیز از ناپایداری سامانه‌ها و کندی یا قطعی خدمات بانکی گلایه داشتند؛ موضوعی که حتی تا صبح امروز نیز از سوی برخی مخاطبان تابناک، به‌ویژه درباره بانک ملی، مطرح می‌شد.

در این میان، نبود اطلاع‌رسانی شفاف در روزهای ابتدایی باعث شد شایعات مختلفی در فضای مجازی شکل بگیرد. برخی کاربران مدعی بودند این اختلال‌ها با هدف جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهایی مانند ارز و طلا ایجاد شده است؛ ادعایی که هیچ مستند رسمی برای آن ارائه نشد، اما در فضای مبهم اطلاع‌رسانی، نگرانی بخشی از افکار عمومی را تشدید کرد.

سرانجام پس از هفت روز از آغاز این اختلال‌ها و افزایش گلایه‌های مشتریان، روابط عمومی بانک مرکزی ساعتی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای به تشریح ماجرا پرداخت. بر اساس این اطلاعیه، اختلال ایجادشده در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در پی یک حمله سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی این بانک‌ها رخ داده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که پس از تلاش‌های فنی کارشناسان، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانک‌ها با استفاده از روش‌های جایگزین دوباره در اختیار مشتریان قرار گرفته است. همچنین تأکید شده که هیچ‌گونه آسیبی به اطلاعات مشتریان وارد نشده و داده‌های بانکی محفوظ بوده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آن‌ها صورت نگرفته است.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده که سامانه‌های حاکمیتی پرداخت از جمله «شتاب» و «شاپرک» با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و ارتباطی با اختلال ایجادشده در این چهار بانک ندارند.

از سوی دیگر، برای کاهش مشکلات مشتریان، تصمیماتی نیز درباره افزایش سقف برخی تراکنش‌ها از جمله انتقال وجه کارت‌به‌کارت، پایا و خرید اینترنتی در این بانک‌ها اتخاذ شده تا بخشی از نیازهای بانکی مردم آسان‌تر برطرف شود.

بانک مرکزی در بخش دیگری از اطلاعیه خود به شایعات مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای نیز واکنش نشان داده و تأکید کرده است که ادعای ایجاد اختلال در سامانه‌های بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا «کذب محض» است و اساساً چنین موضوعی واقعیت ندارد.

با این حال، در این اطلاعیه زمان مشخصی برای بازگشت کامل خدمات بانکی به وضعیت عادی اعلام نشده و تنها گفته شده است که با توجه به ابعاد مختلف حمله سایبری، رفع کامل اختلال‌ها ممکن است زمان‌بر باشد و نیازمند صبر و همراهی مشتریان است.

اکنون پرسش اصلی برای بسیاری از مشتریان این است که خدمات بانکی دقیقا چه زمانی به‌طور کامل به حالت عادی بازمی‌گردد و آیا اختلال‌های روزهای اخیر پایان یافته است یا همچنان ادامه خواهد داشت؛ تکلیف بانک ملی که بیش از همه مشکلات داشته، چه خواهد شد؟

اگر شما مخاطبان تابناک نیز در روزهای اخیر هنگام استفاده از خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت یا توسعه صادرات با مشکل مواجه شده‌اید، تجربه خود را در بخش نظرات با ما و دیگر مخاطبان در میان بگذارید؛ آیا اختلال‌ها برای شما برطرف شده است؟ هنگام مراجعه به شعب بانک‌ها چه پاسخی دریافت کرده‌اید؟ نظرات در خصوص اطلاعیه بانک مرکزی چیست؟

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برچسب ها
بانک مرکزی اختلال بانکی بانک ملی بانک صادرات بانک تجارت بانک توسعه صادرات حمله سایبری کارت به کارت شعبه بانک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
82
پاسخ
خود بانک مرکزی یک روز در میان داره سیستمش رو به روز رسانی می کنه:)))))) هیچ چیزی تو این مملکت درست کار نمی کنه چون به جای استفاده از متخصص از بستگان و دوستان و اشنایان استفاده میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
سود حسابهای پس اندار مردم واریز نشده است. بسیاری با همین سودها زندگی گذران می کنند.
ناشناس
| Cyprus |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
وقتی اینترنت را سلیقه ای توسط غیر متخصصین علی رغم هشدار کارسناسان سه ماه قطع میکنند و شرایط را برای حک اماده میکنند ، دیگه چه انتظاری باید داشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
برای انتقال 45 میلیون تومان از حسابم در بانک ملی به حسابی در بانک دیگر مجبور شدم 3 بار کارت به کارت کنم و برای هر بار 5،380 تومان و مجموعاً 16،140 تومان کارمزد بپردازم. در حالیکه اگر با سامانه پایا انتقال می دادم کلا 4،500 تومان و اگر با پل انتقال می دادم 9 هزار تومان کارمزد می دادم. آیا بانک ملی این خسارت اجباری را به مشتریان خود جبران خواهد کرد؟!!
محمدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
سلام واقعا درست میگید موقعی که رانت و رانت بازی باشه وضعیت مملکت از این بهتر نمیشه
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بانک مرکزی قصد ایجاد یک آشوب اقتصادی را دارد تا بد طلبکار حسابهای مردم هم شود
علی غفاری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
26
پاسخ
دروغ محض است. به غیر از آمدن پیامک های خرید بالای پنجاه هزار تومان که آن هم از دیروز دریافت می شود، هیچ خدماتی نمی دهند.
دوستی قرار بود بحسابم در بانک ملی پول واریز کند. بعد از 4 روز دیروز مجبور شدیم بحساب ملت واریز کند در صورتی که چکی که داده ام از بانک ملی است. حتی نمی دانم چک های قبل از این آخری وصول شده یا نه.
مشکل فقط بانک ملی نیست. بانک صادرات حتی امکان ورود به سامانه را هم نمی دهد. دو روز قبل به یکی از شعب مراجعه کردم رییس بانک می گوید خدمات حضوری نداریم. اگر موردی باشد فقط از خودپرداز ممکن است.
از واریز حقوق بازنشستگی اطلاع ندارم. بانک می گوید از طریق پوزهای فروشگاهی مانده گیری بکنید ما نمی دانیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
حقوق روسای مرتبط حلال اولسون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
10
پاسخ
سلام
من بطورآزمایشی مبلغی را از حطاب بنک ملی ام به حساب دیگردربانکدیگرازطریق هفت هشتادانتقال دادم بلافاصله عمل شد
ولی باگذشت چندروز هنوزازموجودی بانک ملی کسر نشده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
49
پاسخ
مردم کار و زندگی دارن بعد این همه مدت مردم هنوز باید صبور باشن؟ نمی تونستید جلوی حمله سایبری رو بگیرید یا مشکل رو زودتر حل کنید؟ واقعا که شرم اوره
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
حمله سایبری کدومه! خودشون همه سیستم هارو دستکاری میکنن که مردمو گرفتار کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
دقیقا خسته شدیم بس همه زندگیمون رو دادیم دستشون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
46
پاسخ
چشم چشم چشم
صبوری صبوری صبوری
مگه ما از بانک چیزی میخریم که مشتری بانک باشیم و صبوری کنیم
پولمان دست بانک بوده و فعلا بهش دسترسی نداریم باید در کل زندگی از خرید میوه تا خرید مرغ صبوری کنیم
بچه هایمان-صاحب خانه و .... باید صبوری کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
39
پاسخ
سود سپرده ما در صادرات که ۲۶ موعد واریزش بود هنوز پرداخت نشده، در مراجعه به شعبه وعده دادن تا یکشنبه واریز میشه. یکی نیست به مسئولان مربوطه بگه آخه وقتی به پولمون توی سپرده هم دسترسی نداریم اونوقت مثلاً افزایش مبلغ کارت به کارت به چه درد میخوره. ما و خیلیها با همین اندک سودی که بانک میده امرار معاش میکنیم چرا مردم را این همه معطل میکنید خجالت بکشید
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
18
پاسخ
با سلام چند ماهه دنبال گرفتن وام از بانک ملی بودم که با اذیت و آزارهای متعدد کارکنان بانک ملی بالاخره موفق به تشکیل پرونده برای وام شدم که متاسفانه بهانه بهتری در دسترس شعبه افتاد که نمی‌توانیم وام پرداخت کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
12
پاسخ
متاسفانه از سایت ما خریدهایی که از درگاه سداد بانک ملی شده هنوز به حساب واریز نشده (تسویه نشده)...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
24
پاسخ
سلام
فعلا که بام بانک ملی قطعه
کارت به کارتم نمیشه کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
34
پاسخ
پول قبوض آب و برق رو‌هم نمیتونیم ورداخت کنیم همه اتصال های بانکی اعلام میکنن کارت شما اعتبار ندارد ! چرا آخه اینقدر دروغ میگید آخه !؟ مردم صبوری کنن !!!
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